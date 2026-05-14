શેર બજારની સારી શરૂઆત, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ઉછાળા સાથે ખુલ્યા
સેન્સેક્સ શરૂઆતી ટ્રેડમાં 75,033.42 પોઈન્ટ પર જ્યારે નિફ્ટી 23,554.50 પોઈન્ટ પર ખૂલ્યો.
Published : May 14, 2026 at 10:45 AM IST
મુંબઈ: સેન્સેક્સ શરૂઆતના કારોબારમાં 424.44 પોઈન્ટ વધીને 75,033.42 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 141.90 પોઈન્ટ વધીને 23,554.50 પર પહોંચ્યો. ગુરુવારે, બેન્ચમાર્ક ઇક્વિટી સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં શરૂઆતના કારોબારના કલાકો દરમિયાન તેજી જોવા મળી. બેંકિંગ શેરોમાં ખરીદીની પ્રવૃત્તિ અને યુએસ-ચીન સમિટ અંગે એશિયન બજારોમાંથી ઉદ્ભવતા સકારાત્મક સંકેતોને કારણે બજારમાં તેજી જોવા મળી.
30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ શરૂઆતના કારોબારમાં 450.51 પોઈન્ટ એટલે કે 0.60 ટકા વધીને 75,059.49 પર પહોંચ્યો. દરમિયાન, 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 169.95 પોઈન્ટ એટલે કે 0.73 ટકા વધીને 23,582.55 પર પહોંચ્યો.
સેન્સેક્સ અંતર્ગત આવતા શેર્સમાં અદાણી પોર્ટ્સ, ટ્રેન્ટ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, NTPC, સન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ભારતી એરટેલ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, ITC, ટાટા સ્ટીલ, ICICI બેંક અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા વધ્યા હતા. તેનાથી વિપરીત, HCL ટેક્નોલોજીસ, ઇન્ફોસિસ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ અને ટેક મહિન્દ્રાના શેર નીચા ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
બુધવારે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ₹4,703.15 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ ₹5,869.05 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા. આ ડેટા એક્સચેન્જ રેકોર્ડ્સમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. રાતભરના ટ્રેડિંગમાં, યુએસ બજારો મોટાભાગે ઊંચા બંધ થયા હતા.
ચોઇસ ઇક્વિટી બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ટેકનિકલ રિસર્ચ વિશ્લેષક આકાશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "વોલ સ્ટ્રીટ પર સકારાત્મક સેશનને પગલે વૈશ્વિક ઇક્વિટી બજારોમાં તેજી જોવા મળી હતી, કારણ કે રોકાણકારોએ ઉત્પાદક મૂલ્ય સૂચકાંક (PPI) આંકડાને અવગણીને ટેકનોલોજી અને સંચાર ક્ષેત્રના શેરોમાં ખરીદી કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું."
ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ અને પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી અંગે ચિંતાઓને કારણે, ગુરુવારે શરૂઆતના ટ્રેડમાં રૂપિયો નીચો ખુલ્યો, જે યુએસ ડોલર સામે 20 પૈસા ઘટીને 95.86 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો.
પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષની શરૂઆતથી, યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો 6 ટકાથી વધુ નબળો પડ્યો છે, જેના કારણે તે 2026 માં એશિયામાં અત્યાર સુધીનું સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર ચલણ બન્યું છે.
વિદેશી મુદ્રા ભંડારને સુરક્ષિત રાખવાના હેતુથી એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, ભારતે સોના અને ચાંદી પર આયાત જકાત 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી છે; જોકે, વેપારીઓનું કહેવું છે કે રૂપિયાનું અવમૂલ્યન સોનાથી ઓછું અને ક્રૂડ ઓઇલના દરો અને પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિથી વધુ પ્રભાવિત થશે.
ઈન્ટરબેંક વિદેશી મુદ્રા બજારમાં, રૂપિયો 95.74 પર ખુલ્યો અને પછી યુએસ ડોલર સામે 20 પૈસા ઘટીને 95.86 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો. બુધવારે રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 95.80 ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરને સ્પર્શી ગયો હતો અને 95.66 પર બંધ થયો હતો, જે તેના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરની નજીક હતો.
સીઆર ફોરેક્સ એડવાઇઝર્સના એમડી અમિત પાબારીએ પીટીઆઈ ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે, "જ્વેલરી શોરૂમથી લઈને પેટ્રોલ પંપ સુધી, દરેક આયાતી વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થયો છે, અને તેની રૂપિયા પર અસર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે." પાબારીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, અનિશ્ચિતતાને વધારીતી ભૂરાજકીય ખબરો લગભગ દર થોડા કલાકે બજારની ભાવનાને પ્રભાવિત કરી રહી છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, "અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે તેઓ ઈરાન સાથેના વિવાદને ઉકેલવામાં ચીન પાસેથી સહાયની અપેક્ષા રાખતા નથી, જ્યારે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટો અટકી ગઈ છે કારણ કે બંને પક્ષો મુખ્ય શરતો પર સંમત થવામાં નિષ્ફળ ગયા છે." દરમિયાન, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, 2026 ચીન-અમેરિકન સંબંધો માટે "ઐતિહાસિક અને મહત્વપૂર્ણ વર્ષ" રહેશે. તેમણે ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ ખાતે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું સ્વાગત કર્યું અને તેમની સાથે વાતચીત કરી.
