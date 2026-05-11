શેરબજારમાં મોટો કડાકો, સેન્સેક્સમાં 800 અંકનું ગાબડું, રોકાણકારોમાં હાહાકાર
Published : May 11, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : May 11, 2026 at 10:22 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારમાં મોટું ગાબડું જોવા મળ્યું છે. જેના કારણે ભારતીય શેરબજારમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી લગભગ 1% ઘટ્યા. રોકાણકારોની સંપત્તિમાં ₹3 લાખ કરોડથી વધુનો ઘટાડો થયો હોવાનો અંદાજ છે.
ભારતીય બજારની વિસ્તારથી વાત કરીએ તો, દરેક ક્ષેત્રના નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ રેડ ઝોનમાં છે. કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સનો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ 3% થી વધુ ઘટ્યો, નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી રિયલ્ટી 2% થી વધુ ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી પીએસયુ બેંક 1.5% થી વધુ ઘટ્યો. સ્મોલકેપ્સથી લઈને મિડકેપ્સ સુધી, બધા વેચાણ દબાણનો ભોગ બન્યા છે.
પરિણામે, BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ ₹3 લાખ કરોડથી વધુ ઘટ્યું છે, એટલે કે રોકાણકારોની સંપત્તિ ₹3 લાખ કરોડથી વધુ ઘટ્યું છે. હવે, ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની વાત કરીએ તો, હાલમાં સવારે 09:15 વાગ્યે, BSE સેન્સેક્સ 76,497.94ની સપાટી પર જોવા મળ્યો, જે 830.25 પોઈન્ટ અથવા 1.07% ઘટીને છે, અને નિફ્ટી 50 23,936.50 જોવા મળ્યો, જે 239.65 પોઈન્ટ અથવા 0.99% ઘટીને છે.
ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસની શરૂઆતમાં શેર બજાર ખુલતાની સાથે જ સેન્સેક્સ 845.68 પોઈન્ટ ઘટીને 76,482.51 પર આવી ગયો હતો. નિફ્ટી 237.90 પોઈન્ટ ઘટીને 23,936.85 પર પહોંચ્યો. સોમવારે ભારતીય શેરબજારોમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેમાં 1% થી વધુનો ઘટાડો થયો, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વીજળી બચાવોનું આહ્વાન, ઈરાન-અમેરિકા શાંતિ કરારની ધૂંધળી થતી આશાઓ અને અન્ય મુખ્ય પરિબળોના કારણે રોકાણકારોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 4.17 ટકા વધીને $105.5 પ્રતિ બેરલ થયા. સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો 139 પૈસા ઘટીને 94.90 થયો. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુએસ શાંતિ પ્રસ્તાવ પર ઈરાનના પ્રતિભાવને નકારી કાઢ્યા બાદ આ ઘટાડો થયો. ત્યારબાદ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો.
ફોરેક્સ વેપારીઓના મતે, મજબૂત થતા યુએસ ડોલર અને વિદેશી રોકાણકારો (FPIs) દ્વારા ભારે આઉટફ્લોએ સ્થાનિક ચલણ પર વધુ દબાણ કર્યું. ઇન્ટરબેંક ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 94.97 પર ખુલ્યો અને પછી થોડો વધીને 94.90 પર બંધ થયો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા 139 પૈસાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો હતો.
ગયા શુક્રવારે, રૂપિયાએ તેના નુકસાનને કંઈક અંશે ઘટાડ્યું અને 93.51 પર બંધ થયો, જે યુએસ ડોલર સામે 71 પૈસાનો મજબૂત વધારો હતો. ઈરાને પાકિસ્તાની મધ્યસ્થી દ્વારા નવીનતમ યુએસ યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ પર પોતાનો પ્રતિભાવ મોકલ્યો છે, અને ઇચ્છે છે કે વાટાઘાટો યુદ્ધને કાયમી ધોરણે સમાપ્ત કરવા પર કેન્દ્રિત થાય, એમ ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ રવિવારે અહેવાલ આપ્યો.