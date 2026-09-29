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Share Market Crash: સેન્સેક્સમાં 700 પોઈન્ટથી વધુનું ગાબડું, રોકાણકારોના અંદાજે 5 લાખ કરોડ સ્વાહા

શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન BSE-લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં અંદાજે ₹5 લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો છે...

શેરબજાર
શેરબજાર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 10:32 AM IST

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Share Market Crash: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને બોન્ડ યીલ્ડમાં થયેલા ઉછાળાને કારણે બજાર પર ભારે દબાણ જોવા મળ્યું, જેના લીધે આજે બજારમાં કોઈ રિકવરી જોવા મળી નથી. સેન્સેક્સમાં 700 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો, જ્યારે નિફ્ટી 22,600ના સ્તરની નીચે સરકી ગઈ. સમગ્ર બજારમાં વેચવાલીનું ભારે દબાણ છે અને નિફ્ટી મિડકેપ 100 તથા નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 પણ ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. આ દબાણને કારણે, શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન BSE-લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં અંદાજે ₹5 લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો છે, જેનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોની અંદાજે ₹5 લાખ કરોડની સંપત્તિનું ધોવાણ થયું છે.

ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની વાત કરીએ તો, સવારે 9:36 વાગ્યે સેન્સેક્સ (Sensex) 616.14 પોઈન્ટ એટલે કે 0.85% ઘટીને 72,155.58 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટી 50 (Nifty 50) પણ 184.80 પોઈન્ટ (0.81%) ઘટીને 22,595.45 પર છે. ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન, સેન્સેક્સ 707.72 પોઈન્ટ ઘટીને 72,064.00ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો અને નિફ્ટી પણ 210.60 પોઈન્ટ ઘટીને 22,569.65 પર પહોંચ્યો હતો.

Share Market Crash થવાના આ છે કારણો!

ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ઉછાળો

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને પગલે ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે, જેનાથી બજારોમાં હલચલ મચી ગઈ છે. વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવના માપદંડ ગણાતા 'બ્રેન્ટ ક્રૂડ'નો ભાવ હાલમાં પ્રતિ બેરલ $100ની નજીક પહોંચી ગયો છે.

બોન્ડ યીલ્ડમાં ઉછાળો

અમેરિકાના 10-વર્ષીય બોન્ડની યીલ્ડમાં ઉછાળો આવ્યો છે અને તે 5%થી ઉપર જળવાઈ રહી છે, જેનાથી શેરબજાર પર દબાણ વધી રહ્યું છે.

FII દ્વારા વેચવાલી

અગાઉના ટ્રેડિંગ દિવસ એટલે કે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ, વિદેશી રોકાણકારોએ ભારતીય શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે મોટા પાયે વેચવાલી કરી હતી, જેની અસર આજે જોવા મળી રહી છે. સોમવારે વિદેશી રોકાણકારોએ ₹5,353.22 કરોડનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું હતું; જ્યારે તે અગાઉ, શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ FIIએ ₹3,693.93 કરોડના અને ગુરુવાર, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹5,027.36 કરોડના શેરનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું હતું.

બેન્કિંગ શેરો પર ભારે વેચવાલીનું દબાણ

ફાર્મા ક્ષેત્રને બાદ કરતાં, લગભગ તમામ ક્ષેત્રોના નિફ્ટી ઈન્ડેક્સ હાલમાં ઘટાડા સાથે (રેડ ઝોનમાં) કારોબાર કરી રહ્યા છે. જોકે, આ તમામ સેક્ટરના નિફ્ટી ઈન્ડેક્સમાં 1% કરતા ઓછી વધ-ઘટ છે.

એક્સપાયરીનો દોર

આજે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટી સહિત NSEના અન્ય ઈન્ડેક્સના ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સની મંથલી એક્સપાયરી છે અને સાથે જ NSE પર સ્ટૉક્સના પણ F&Oની મંથલી એક્સપાયરી છે; જેનાથી માર્કેટ પર દબાણ જોવા મળી રહ્યો છે. એક્સપાયરીનો અર્થ છે કે ટ્રેડર્સને એનએસઈ પર સપ્ટેમ્બર મહિનાની પોતાની ડેરિવેટિવ પૉઝિશનને આજે બંધ કરવી પડશે.

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