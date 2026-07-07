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પ્રૉફિટ-બુકિંગને લીધે માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ; સેન્સેક્સ 104 અને નિફ્ટી 31 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યા

પ્રૉફિટ બુકિંગને લીધે મેટલ અને રિયલ્ટી શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો; આઇટી સેક્ટરમાં મજબૂતી છતાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી મર્યાદિત રેન્જમાં બંધ થયા

પ્રૉફિટ બુકિંગને લીધે મેટલ અને રિયલ્ટી શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો; આઇટી સેક્ટરમાં મજબૂતી છતાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી મર્યાદિત રેન્જમાં બંધ થયા
પ્રૉફિટ બુકિંગને લીધે મેટલ અને રિયલ્ટી શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો; આઇટી સેક્ટરમાં મજબૂતી છતાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી મર્યાદિત રેન્જમાં બંધ થયા (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 5:51 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં ચાલી રહેલી તેજી પર મંગળવારે બ્રેક લાગી. છેલ્લા કલાકોમાં પ્રૉફિટ-બુકિંગને કારણે બંને મુખ્ય સૂચકાંકો નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ થયા. રિયલ્ટી અને મેટલ શેરોમાં વેચવાલી બજાર પર દબાણ લાવી, જ્યારે IT અને કન્ઝ્યૂમર શેરોએ નીચલા સ્તરે ટેકો પૂરો પાડ્યો.

ટ્રેડિંગના અંતે, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 104.35 પૉઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા ઘટીને 78,180.72 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ પણ 31.65 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા ઘટીને 24,398.70 પર બંધ થયો. વ્યાપક બજારો પણ નબળા રહ્યા, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.30 ટકા અને નિફ્ટી સ્મૉલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.55 ટકા ઘટ્યો.

નિફ્ટી 50 માટે મુખ્ય ટેકનિકલ સ્તરો

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, આગામી સત્રો માટે નિફ્ટી ચાર્ટ માળખું નિર્ણાયક તબક્કે છે. 24,500 થી 24.600 ઝોન ઉપર તરફ મજબૂત તાત્કાલિક રેઝિન્ટન્ટ રહે છે અને આ દાયરાથી ઉપર ક્લિયરિંગ બજાર માટે નોંધપાત્ર તેજી ફરી શરૂ કરવા માટે જરૂરી રહેશે. બીજી બાજુ, જો પ્રૉફિટ-બુકિંગ અથવા સુધારાત્મક ઘટાડો વધે છે, તો 24,300 સ્તર ઘટાડા પર પ્રથમ તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે, ત્યારબાદ 24,200 ઝોન આવશે, જે મજબૂત ડિમાન્ડ એરિયા અને બેઝ તરીકે કાર્ય કરશે. વર્તમાન તેજીનું માળખું જાળવવા માટે ઇન્ડેક્સ માટે આ સ્તરોથી ઉપર રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

સેક્ટોરલ પ્રદર્શન અને મેક્રો ટ્રિગર્સ

આજના સેશનમાં, નિફ્ટી મેટલ અને નિફ્ટી રિયલ્ટી સૂચકાંકો સૌથી મોટા ઘટાડા સાબિત થયા, જેના કારણે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક નીચે ગયો. તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી આઇટી સૂચકાંકે આગામી પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1FY27) ના કમાણી સીઝન પહેલા રક્ષણાત્મક આઉટપર્ફોર્મન્સ દર્શાવ્યું. નિફ્ટી બાસ્કેટમાં, ટાઇટન કંપની, ટેક મહિન્દ્રા અને HCL ટેક ટૉપ ગેઇનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા, જે આઇટી અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સેગમેન્ટમાં મજબૂતાઈને કારણે હતા.

નિષ્ણાતો કહે છે કે, યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ અને વૈશ્વિક મોરચે વેપાર ટેરિફને લગતી ચિંતાઓ ઓછી થઈ હોવાથી રોકાણકારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. સ્થાનિક બજારનું ધ્યાન હવે ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ 2026-27 ના પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1FY27) ના નાણાંકીય પરિણામો અને દેશભરમાં ચોમાસાની પ્રગતિ પર કેન્દ્રિત થયું છે. વધુમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) તરફથી રોકાણપ્રવાહમાં સુધારો અને ભારતીય રૂપિયાની સ્થિરતા નજીકના ભવિષ્યમાં બજારમાં ઘટાડાના જોખમોને મર્યાદિત કરશે.

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