શેરમાર્કેટમાં સતત ત્રીજા દિવસે ઘટાડો: સેન્સેક્સમાં 715 પોઈન્ટ્સનો મોટો કડાકો, નિફ્ટી 24 હજારની નીચે બંધ
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને ક્રૂડ ઑઇલના ઊંચા ભાવને કારણે શેરબજારમાં ઘટાડો થયો
Published : July 22, 2026 at 4:58 PM IST
મુંબઈ: સ્થાનિક શેરબજારમાં સતત ત્રીજા ટ્રેડિંગ સત્રમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે રોકાણકારોએ ચોતરફી વેચવાલી કરી. પરિણામે, બંને મુખ્ય બજાર સૂચકાંકો મોટા નુકસાન સાથે બંધ થયા.
ટ્રેડિંગના અંતે, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરવાળો ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 715.06 પોઈન્ટ (0.92%) ઘટીને 76,755.05 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નો નિફ્ટી 50 પણ 191.45 પોઈન્ટ (0.79%) ઘટીને 23,996.25 પર બંધ થયો. મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે મહત્વપૂર્ણ 24,000 ના સ્તરથી નીચે સરકી રહેલા નિફ્ટીને બજાર માટે મોટો આંચકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ઘટાડાનાં મુખ્ય કારણો
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે ક્રૂડ ઑઇલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. ભારત તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો આયાત કરે છે, જેના કારણે દેશમાં ફુગાવો વધવાની ચિંતા વધી રહી છે. વધુમાં, ફાર્માસ્યુટિકલ આયાત પર સંભવિત યુએસ ટેરિફ અંગેની ચિંતાએ સ્થાનિક રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને ભારે મંદી આપી છે. ઑટોમોબાઇલ ક્ષેત્રના કેટલાક સકારાત્મક ત્રિમાસિક પરિણામો હોવા છતાં, બજાર પર મેક્રોઇકોનોમિક દબાણ ચાલુ રહ્યું.
સેક્ટર પર્ફોર્મન્સ અને મુખ્ય નુકસાનવાળા શેર્સ
બજારમાં રિયલ્ટી અને મીડિયા ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો, જેમાં નિફ્ટી રિયલ્ટી અને નિફ્ટી મીડિયા સૂચકાંકોમાં 2.6 ટકાનો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો. વધુમાં, IT, ફાર્મા અને ખાનગી બેંકિંગ ક્ષેત્રો લગભગ 1 ટકાના નુકસાન સાથે બંધ થયા. નિફ્ટીના ઘટકોમાં, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ અને જિયો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ટોચના નુકસાનકર્તાઓમાં હતા. લાર્જ-કેપ શેરોની તુલનામાં મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોમાં ઘટાડો વધુ સ્પષ્ટ હતો; નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 1.09 ટકા ઘટ્યો, જ્યારે સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 1.54 ટકા ઘટ્યો.
ટેકનિકલ આઉટલુક
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે આગામી સત્રોમાં 24,200 નું સ્તર નિફ્ટી માટે એક મજબૂત પ્રતિકાર બની ગયું છે. બજારમાં તેજીનું મોમેન્ટમ ફરી બનવા માટે આ સ્તરથી ઉપર ટકી રહેવું જરૂરી છે. નકારાત્મક બાજુએ, જો નિફ્ટી 24,000 ના ચિહ્નથી નીચે રહે છે, તો તે 23,900-23,800 સપોર્ટ ઝોન તરફ સરકી શકે છે.
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