લાલ નિશાનમાં બંધ થયું બજાર, સેન્સેક્સમાં 607, નિફ્ટીમાં 154 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો
દિગ્ગજ આઈટી કંપનીઓના શેરોમાં કડાકાને લીધે શેર માર્કેટમાં પાંચ દિવસની તેજી પર બ્રેક લાગી
Published : June 19, 2026 at 5:12 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારની પાંચ દિવસની તેજી પર આજે રોક લાગી ગઈ, શુક્રવારે આઈટી સેક્ટરમાં ભારે વેચવાલીથી સ્થાનિક બજારોમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. બીએસઈ સેન્સેક્સ 607.8 પોઈન્ટ એટલે કે 0.78% ઘટીને 76,802.90 પર બંધ થયો. એનએસઈ નિફ્ટી 154.90 પોઈન્ટ અથવા 0.64% ઘટીને 24,013.10 પર બંધ થયો. આ ઘટાડાથી રોકાણકારોને મોટો ફટકો પડ્યો છે.
આઈટી શેરોમાં હાહાકાર
આઈટી સેક્ટરે બજારને નીચે ધકેલવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. વૈશ્વિક આઈટી જાયન્ટ એક્સેન્ચરે તેની આવક વૃદ્ધિ આગાહી 3-4% ઘટાડ્યા પછી, ભારતીય આઈટી કંપનીઓના શેરમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. નિફ્ટી આઈટી ઈન્ડેક્સમાં 5.5% થી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો. આને કારણે, ઈન્ફોસિસના શેરમાં લગભગ 8% અને ટીસીએસના શેરમાં લગભગ 6%નો ઘટાડો થયો, જેના કારણે બજાર પર ચોતરફી દબાણ સર્જાયું.
રિલાયન્સની AGM અને બેંકિંગ સેક્ટરનો હાલ
રોકાણકારોની નજર આજે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL) ની 49મી વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક (AGM) પર ટકેલી હતી. રિલાયન્સે SEBI સાથે Jio પ્લેટફોર્મ્સના IPO માટે ડ્રાફ્ટ પેપર્સ (DRHP) ફાઇલ કરવાની જાહેરાત કરી. આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છતાં, રિલાયન્સના શેર થોડા ઘટાડા સાથે બંધ થયા. બીજી તરફ, બેંકિંગ અને ફાયનાન્શિયલ સર્વિસ સેક્ટરે બજારને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. બેંક નિફ્ટી માત્ર 0.52% ઘટ્યો, જેણે બજારને વધુ નીચે જવાથી રોક્યું.
યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત થયો
શેરબજારમાં ઘટાડા વચ્ચે, વિદેશી વિનિમય બજાર ભારતીય અર્થતંત્ર માટે થોડી રાહત લાવ્યું. વૈશ્વિક બજારોમાં વધઘટ વચ્ચે, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 7 પૈસા મજબૂત થઈને 94.33 (કામચલાઉ) પર બંધ થયો. આ થોડો વધારો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ અને સુધારેલા વૈશ્વિક વ્યાપાર વાતાવરણને કારણે થયો હતો.
ભવિષ્ય અંગે નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે 24,000 નું સ્તર નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સપોર્ટ છે. જો બજાર આગામી સપ્તાહે આ સ્તરથી નીચે જાય છે, તો વેચાણનું દબાણ વધુ તીવ્ર બની શકે છે. રોકાણકારોને વૈશ્વિક સંકેતો અને IT કંપનીઓના આગામી ત્રિમાસિક પરિણામો પર નજીકથી નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
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