ભારે વેચવાલીને પગલે બજારે શરૂઆતી તેજી ગુમાવી, નિફ્ટી-સેન્સેક્સ સપાટ સ્તરે બંધ
દિવસ દરમિયાન નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં સારી મજબૂતી જોવા મળી હતી પરંતુ દિવસના અંત સુધીમાં તે સપાટ સ્તરે આવી ગયા હતા
Published : June 10, 2026 at 5:11 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે બુધવારના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ભારતીય શેરબજારના બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સપાટ બંધ રહ્યા. દિવસના અંત સુધીમાં, સેન્સેક્સ 64.42 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે 73,983.18 પર બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 27.15 પોઈન્ટના સહેજ ઘટાડા સાથે 23,214.95 પર બંધ થયો હતો. વ્યાપક બજારોમાં નોંધપાત્ર વેચવાલી જોવા મળી હતી.
નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 905.25 પોઈન્ટ એટલે કે 1.49 ટકા ઘટીને 59,810.20 પર બંધ થયો હતો અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 241.10 પોઈન્ટ એટલે કે 1.33 ટકા ઘટીને 17,822.50 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી મીડિયા, નિફ્ટી એનર્જી, નિફ્ટી રિયલ્ટી, નિફ્ટી મેટલ, નિફ્ટી પીએસઈ, નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ, નિફ્ટી કોમોડિટીઝ, નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને નિફ્ટી પીએસયુ બેંક જેવા સૂચકાંકો લાલ રંગમાં બંધ થયા હતા. તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી FMCG, નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક, નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ અને નિફ્ટી સર્વિસીસ લીલા નિશાનમાં બંધ થયા.
સેન્સેક્સના ઘટક શેરોમાં, HUL, એક્સિસ બેંક, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ICICI બેંક, ITC, HDFC બેંક, L&T, સન ફાર્મા, પાવર ગ્રીડ અને TCS લીલા નિશાનમાં બંધ થયા. દરમિયાન, ટાટા સ્ટીલ, બજાજ ફિનસર્વ, ટાઇટન, HCL ટેક, M&M, ભારતી એરટેલ, NTPC, BEL, ઇન્ફોસિસ અને ટ્રેન્ટ લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. બજાર નિષ્ણાતોના મતે, સિઓલ, હોંગકોંગ અને ટોક્યો સહિત વૈશ્વિક બજારોમાં ઘટાડાએ ભારતીય બજારમાં વેચાણ દબાણમાં ફાળો આપ્યો. વધુમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણ બજાર પર દબાણ લાવી રહ્યું છે.
મંગળવારે, FII એ 4,566.03 કરોડના શેર વેચ્યા. વધુમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના નવા તણાવને કારણે ભારત સહિત વૈશ્વિક બજારો પર દબાણ આવ્યું છે. આના કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે, જેના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફરીથી $92 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. ભારતીય શેરબજાર મિશ્ર વલણ સાથે ખુલ્યું; 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 73,988.27 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 73,918.76 થી 69.51 પોઈન્ટ વધીને 73,988.27 પર ખુલ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 23,233.95 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 23,242.10 થી 8.15 પોઈન્ટ ઘટીને 8.15 પોઈન્ટ ઘટીને 23,233.95 પર ખુલ્યો. જોકે, બંને મુખ્ય બેન્ચમાર્ક પાછળથી ઉછાળા જોવા મળ્યા.
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