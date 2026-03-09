શેર માર્કેટમાં ભારે ઉથલપાથલ, રોકાણકારોના 12 લાખ કરોડ સ્વાહા, સેન્સેક્સ 1352 પોઈન્ટ તૂટ્યો
US-Iran યુદ્ધના તણાવના કારણે શેર માર્કેટ ધરાશાયી થયું. સેન્સેક્સ 1351 અને નિફ્ટી 422 પોઈન્ટ તૂટ્યો.
Published : March 9, 2026 at 4:43 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક સ્તર પર ભૂ-રાજકીય તણાવમાં વધારો, ખાસ કરીને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉથલપાથલ મચી ગઈ. રોકાણકારોમાં રહેલા ગભરાટના કારણે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લગભગ 2 ટકાના ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયા.
બજારની સ્થિતિ: એક નજરમાં
સોમવારે ટ્રેડિંગ બંધ થતાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 1,352.74 પોઈન્ટ (1.71%) ઘટીને 77,566.16 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 422.40 પોઈન્ટ (1.73%) ઘટીને 24,028.05 પર બંધ થયો.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, બજારમાં દિવસના નીચા સ્તરોથી થોડી રિકવરી જોવા મળી. નિફ્ટી તેના 23,868.05 ના નીચા સ્તરથી લગભગ 160 પોઈન્ટ રિકવરી કરી, જ્યારે સેન્સેક્સે તેના ઇન્ટ્રા-ડે નીચા સ્તર (76,424.55) થી લગભગ 1,142 પોઈન્ટની રિવકરી કરી. આ રિકવરી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડી નરમાઈને કારણે શક્ય બની હતી.
આજના ઘટાડા સાથે, નિફ્ટી સત્તાવાર રીતે ટેકનિકલ કરેક્શન ઝોનમાં પ્રવેશ્યો છે. નિફ્ટી 5 જાન્યુઆરીના રોજ તેના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર (26,373) થી 10 ટકાથી વધુ નીચે આવી ગયો છે. બજાર નિષ્ણાતોના મતે, 23,700–23,600 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ છે. જો આ સ્તર તૂટી જાય છે, તો બજાર 23,300 સુધી નીચે જઈ શકે છે.
સેક્ટર મુજબ પ્રદર્શન અને રોકાણકારોની સંપત્તિનું નુકસાન
બજારમાં આવેલી ત્સુનામીમાં રોકાણકારોના આશરે ₹12–13 લાખ કરોડના રૂપિયા સ્વાહા થઈ ગયા છે. બેંકિંગ ક્ષેત્રને સૌથી વધુ નુકસાન થયું; નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સમાં સૌથી મોટો ઘટાડો રહ્યો, જે 3.97% ઘટ્યો. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકો પણ અનુક્રમે 1.97% અને 2.22% ના નુકસાન સાથે બંધ થયા.
જોકે, આ ઘટાડા વચ્ચે IT ક્ષેત્રે થોડી મજબૂતી દર્શાવી. નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ 0.08% ના નજીવા વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યો.
ઘટાડાનાં મુખ્ય કારણો
- યુદ્ધનો ભય: અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેન અને ઉર્જા સુરક્ષા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
- ક્રૂડ ઓઈલ: યુદ્ધની સ્થિતિમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં વધારો થવાથી ભારત જેવા તેલ આયાત કરતા દેશોના અર્થતંત્ર પર દબાણ વધ્યું છે.
- રૂપિયામાં નબળાઈ: ડોલર સામે રૂપિયો રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચતાં વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ભારે વેચાણ કર્યું.
- આગામી દિવસોમાં, બજારની દિશા સંપૂર્ણપણે ગલ્ફ દેશોની પરિસ્થિતિ અને ક્રૂડ ઓઈલની હિલચાલ પર નિર્ભર રહેશે.
