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શેર માર્કેટમાં હાહાકાર: સેન્સેક્સ 719 પોઈન્ટ તૂટીને બંધ, નિફ્ટી 23,150ની નીચે

ભારે વેચાણથી સેન્સેક્સ 719 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 243 પોઈન્ટ તૂટીને બંધ થયા. અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયા 52 પૈસા નબળો થયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 4:27 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 5:02 PM IST

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મુંબઈ: વૈશ્વિક દબાણ અને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે આજે શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. BSE સેન્સેક્સ 719.08 પોઈન્ટ ઘટીને 73,524.26 પર બંધ થયો, જ્યારે NSE નિફ્ટી પણ 243.70 પોઈન્ટ ઘટીને 23,123 ના સ્તરે સ્થિર થયો. ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 52 પૈસા નબળો પડીને 95.70 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો. આ ઘટાડાથી મુંબઈના રોકાણકારોમાં ચિંતા વધી છે, અને નિષ્ણાતો આગામી દિવસોમાં બજારમાં વધુ અસ્થિરતા આવવાની અપેક્ષા રાખે છે.

મુખ્ય શેરોનું પ્રદર્શન
નુકસાનવાળા શેર્સ: વેચાણ દબાણ અને નુકસાનનો સામનો કરી રહેલા શેરોમાં મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (M&M), ટ્રેન્ટ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS)નો સમાવેશ થાય છે.

નફાવાળા શેર્સ: પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છતાં, પાવર ગ્રીડ, ટેક મહિન્દ્રા, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (BEL) અને ભારતી એરટેલમાં ખરીદીમાં રસ જોવા મળ્યો, જેના કારણે તેઓ વધારા સાથે બંધ થયા.

ઘટાડાના ત્રણ મુખ્ય આર્થિક કારણો
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો: ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચે નવેસરથી મિસાઇલ હુમલાઓએ તેલ પુરવઠામાં સંભવિત વિક્ષેપો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 4.10 ટકા વધીને $96.91 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યું, જે ભારતના વેપાર ખાધ માટે નકારાત્મક છે.

વૈશ્વિક ટેક ક્ષેત્રમાં સુધારો: આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) અને સેમિકન્ડક્ટર સ્ટોકના ઊંચા મૂલ્યાંકન અંગે ચિંતાઓ વૈશ્વિક સ્તરે વધી છે. રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે યુએસ બજારો (ખાસ કરીને Nasdaq) માં તીવ્ર ઘટાડો થયો, જેની ભારતીય IT કંપનીઓ પર અસર પડી.

વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ: એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં આક્રમક રીતે ₹8,776.25 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, જેના કારણે બજાર પર દબાણ આવ્યું હતું.

વૈશ્વિક બજારનું ભવિષ્ય
એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI ઇન્ડેક્સ રેકોર્ડ 8.29 ટકા ઘટ્યો હતો, જ્યારે જાપાનનો નિક્કી 3.85 ટકા ઘટ્યો હતો. યુરોપિયન બજારો પણ લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સ્થિર થાય અને વૈશ્વિક તણાવ ઓછો થાય ત્યાં સુધી અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે.

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Last Updated : June 8, 2026 at 5:02 PM IST

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