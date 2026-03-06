મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે શેર માર્કેટ લાલ નિશાન પર બંધ, સેન્સેક્સ 1097 પોઈન્ટ તૂટ્યો
યુદ્ધના કારણે શેર બજાર લાલ નિશાનમાં બંધ, સેન્સેક્સ 1097 પોઈન્ટ તૂટ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલમાં ઉછાળો અને બેંકિગ શેરોમાં ભારે વેચાણ થયું.
Published : March 6, 2026 at 4:58 PM IST
મુંબઈ: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે, શુક્રવાર, 6 માર્ચ, 2026 ના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. ઈરાન, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સંઘર્ષે ભારતીય રોકાણકારોના ભાવનાઓને સ્પષ્ટપણે અસર કરી, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.
બજારની સ્થિતિ: સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં મોટો ઘટાડો
શુક્રવારે ટ્રેડિંગ બંધ થતાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 1,097 પોઈન્ટ (1.37%) ઘટીને 78,918 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 315 પોઈન્ટ (1.27%) ઘટીને 24,450 પર બંધ થયો. આ બજાર ઘટાડાથી રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયાનું ધોવાણ થયું. બેંકિંગ ક્ષેત્ર સૌથી વધુ દબાણમાં હતું, નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ 2.15% ઘટીને 57,783 પર બંધ થયો.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને રૂપિયો તૂટ્યો
યુદ્ધના અહેવાલો વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ઈરાન દ્વારા બહેરીનમાં એક ઓઈલ રિફાઈનરી પર મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાના અહેવાલો પછી બ્રેન્ટ ક્રૂડ 86 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર કરી ગયું. ભારત તેની તેલની જરૂરિયાતો માટે આયાત પર આધાર રાખે છે, તેથી તેલના વધતા ભાવે ભારતીય અર્થતંત્ર અને રૂપિયા પર સીધી અસર કરી. શુક્રવારે, ભારતીય રૂપિયો 0.09% ઘટીને 91.84 પ્રતિ ડોલરના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો.
સેક્ટરનું પ્રદર્શન: ડિફેન્સ શેરમાં વધારો
બજારમાં ચારેય બાજુ વ્યાપક વેચાણ થયું હતું, ત્યારે ડિફેન્સ ક્ષેત્રના શેરમાં મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો. યુદ્ધની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ડિફેન્સ કંપનીના શેરમાં 9% નો વધારો થયો. વધુમાં, IT અને FMCG ક્ષેત્રો સાધારણ વધારા સાથે બંધ થયા, કારણ કે રોકાણકારો તેમને સલામત વિકલ્પ માનતા હતા. બીજી તરફ, બેંકિંગ, રિયલ એસ્ટેટ અને PSU બેંકોને સૌથી વધુ નુકસાન સહન કરવું પડ્યું.
બજારની ચિંતાનું માપનારો ઇન્ડેક્સ India VIX, 11% થી વધુ ઉછળ્યો. આ સૂચવે છે કે રોકાણકારો આગામી દિવસોમાં વધુ અસ્થિરતાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો ન થાય ત્યાં સુધી બજાર દબાણ હેઠળ રહેશે. હાલમાં, 24,500 નિફ્ટી માટે મુખ્ય સપોર્ટ લેવલ છે.
