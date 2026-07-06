શેર માર્કેટમાં સતત ચોથા દિવસે તેજી, સેન્સેક્સ 521 પોઈન્ટ વધ્યો
સેન્સેક્સ 78285.07 પોઈન્ટ પર બંધ થયો, જ્યારે NSE 24420.35 પોઈન્ટ પર બંધ થયો.
Published : July 6, 2026 at 4:58 PM IST
મુંબઈ: મુખ્ય બેંકિંગ શેરોમાં ખરીદી અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈને કારણે સોમવારે સ્થાનિક શેરબજારો સતત ચોથા ટ્રેડિંગ સત્રમાં વધારા સાથે બંધ થયા. સેન્સેક્સ 521 પોઈન્ટ વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 160 પોઈન્ટ વધ્યો.
વિશ્લેષકોના મતે, વિદેશી રોકાણકારો તરફથી નવા મૂડી પ્રવાહે પણ સ્થાનિક બજારમાં સકારાત્મક ભાવનાને વેગ આપ્યો.
BSEનો 30 શેરનો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 521.16 પોઈન્ટ અથવા 0.67 ટકા વધીને 78,285.07 પર બંધ થયો. સત્ર દરમિયાન, તે 634.15 પોઈન્ટ (0.81 ટકા) જેટલો વધીને 78,398.06 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી પણ 159.50 પોઈન્ટ અથવા 0.66 ટકા વધીને 24,430.35 પર બંધ થયો.
સ્થાનિક શેરબજારમાં આ સતત ચોથા સત્રમાં વધારો દર્શાવે છે. આ ચાર સત્રોમાં, સેન્સેક્સ કુલ 1806.4 પોઈન્ટ (2.36 ટકા) વધ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટીમાં 564.6 પોઈન્ટ (2.36 ટકા)નો વધારો નોંધાયો છે.
સેન્સેક્સની કંપનીઓમાં, HDFC બેંકના શેરમાં 3.59 ટકાનો વધારો થયો છે. અન્ય નોંધપાત્ર વધારામાં મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ICICI બેંક અને મારુતિનો સમાવેશ થાય છે.
બીજી બાજુ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, બજાજ ફિનસર્વ અને પાવર ગ્રીડના શેર લાલ રંગમાં બંધ થયા.
વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.82 ટકા ઘટીને $71.53 પ્રતિ બેરલ થયું.
શેરબજારના ડેટા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ શુક્રવારે ₹1,355.33 કરોડના શેરની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી.
જિયોજિત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "સ્થિર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવને કારણે મિશ્ર વૈશ્વિક સંકેતો છતાં સ્થાનિક ઇક્વિટી બજારોમાં સકારાત્મક વેપાર થયો હતો. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈ ફુગાવો, ચાલુ ખાતાનું બેલેન્સ, પેટ્રોલિયમ માર્કેટિંગ કંપનીઓની નફાકારકતા અને એકંદર મેક્રોઇકોનોમિક સ્થિરતાને ટેકો આપશે."
નાયરે નોંધ્યું હતું કે જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સંબંધિત શેરોમાં પ્રોફિટ-બુકિંગથી બજારો પ્રભાવિત થયા હતા, ત્યારે ભારતનું પ્રદર્શન - ખાસ કરીને લાર્જ-કેપ શેરોમાં વિદેશી રોકાણ પ્રવાહમાં સુધારો થવાને કારણે મજબૂત રહી શકે છે.
અન્ય એશિયન બજારોમાં, હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી, જાપાનનો નિક્કી 225 અને ચીનનો શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ ઘટ્યો.
બપોરના સત્ર દરમિયાન યુરોપિયન બજારો મિશ્ર વલણ સાથે વેપાર કરી રહ્યા હતા. સ્વતંત્રતા દિવસને કારણે શુક્રવારે યુએસ શેરબજારો બંધ રહ્યા હતા.
શુક્રવારે, સેન્સેક્સ 261.79 પોઈન્ટ વધીને 77,763.91 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 95.15 પોઈન્ટ વધીને 24,270.85 પર બંધ થયો હતો.
આ પણ વાંચો: