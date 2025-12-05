ETV Bharat / business

સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેર માર્કેટમાં મજબૂત ઉછાળો, સેન્સેક્સ 447 પોઈન્ટ ઉછળ્યો

RBI ના નિર્ણયથી બજારમાં તેજી આવી. શુક્રવારે સેન્સેક્સ 447 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 153 પોઈન્ટ વધ્યો, જેના કારણે રોકાણકારોનું વલણ મજબૂત રહ્યું.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 4:25 PM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
મુંબઈ: શુક્રવારે ભારતીય શેરબજારો ઊંચા સ્તરે બંધ થયા હતા કારણ કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરીને 5.25 ટકા કર્યો હતો. આ નિર્ણય સાથે, ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાની અધ્યક્ષતામાં RBI ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ તટસ્થ વલણ જાળવી રાખ્યું હતું.

રેટ ઘટાડાની સાથે, RBI એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે ફુગાવાનો અંદાજ 2.6 ટકાથી ઘટાડીને 2 ટકા કર્યો અને GDP વૃદ્ધિનો અંદાજ 6.8 ટકાથી વધારીને 7.3 ટકા કર્યો. નિષ્ણાતોના મતે, આ અણધાર્યા પગલાથી રોકાણકારોમાં જોખમ લેવાની ભાવના વધી અને બજારમાં તેજીનો માહોલ સર્જાયો.

આ નિર્ણય બાદ, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 447.05 પોઈન્ટ અથવા 0.52 ટકા વધીને 85,712.37 પર બંધ થયો. 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી પણ 152.70 પોઈન્ટ અથવા 0.59 ટકા વધીને 26,186.45 પર બંધ થયો. વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું કે, નિફ્ટી 26,200 ના સ્તરની નજીક બંધ થયો હતો, જે 26,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી ઉપર મજબૂતાઈ દર્શાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે "26,300 થી ઉપર સતત બંધ રહેવાથી આગામી વલણ 26,450-26,600 તરફ લંબાઈ શકે છે."

વ્યાપક બજારમાં, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.49 ટકા વધ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.57 ટકા ઘટ્યો હતો. મોટાભાગના મુખ્ય ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો લીલા રંગમાં હતા. નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ સૌથી મજબૂત પ્રદર્શનકાર હતો, જેમાં 1.5 ટકાનો વધારો થયો હતો. બેંકિંગ, ઓટો, આઇટી, મેટલ, રિયલ્ટી, તેલ અને ગેસ અને કેમિકલ શેરો લીલા રંગમાં હતા, જ્યારે મીડિયા, ફાર્મા, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને એફએમસીજી ક્ષેત્રના સૂચકાંકો નુકસાન સાથે બંધ થયા હતા.

સેન્સેક્સમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બજાજ ફિનસર્વ, મારુતિ સુઝુકી, બજાજ ફાઇનાન્સ અને એચસીએલ ટેક એ મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી, જ્યારે હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ઇટરનલ, ટ્રેન્ટ, સન ફાર્મા, ટાટા મોટર્સ પીવી અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઘટાડાનો સામનો કરી રહ્યા હતા.

વિશ્લેષકોના મતે, આરબીઆઈ દ્વારા અણધાર્યા દર ઘટાડાથી બજારમાં સકારાત્મક ભાવના પેદા થઈ છે. મજબૂત જીડીપી ડેટા હોવા છતાં, આ પગલું રોકાણકારો માટે પ્રોત્સાહક સંકેત હતું. ઓછી ફુગાવાની અપેક્ષાઓ અને સહાયક તરલતાના પગલાંએ જોખમ લેવાનું વધુ પ્રોત્સાહન આપ્યું, જેના કારણે બેંકિંગ, ઓટો અને રિયલ્ટી જેવા વ્યાજ દર-સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં લાભ થયો.

Last Updated : December 5, 2025 at 5:34 PM IST

