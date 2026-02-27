ETV Bharat / business

Stock Market Closing: સ્ટોક માર્કેટ ક્રેશ, સેન્સેક્સ 961 પોઈન્ટ અને નિફ્ટ 318 પોઈન્ટ તૂટ્યો

વિદેશી રોકાણકારોની વેચવાલી અને વૈશ્વિક તણાવને કારણે બજાર 1% ઘટ્યું; સેન્સેક્સ 961 પોઈન્ટ ઘટીને અને નિફ્ટી 25,178 પર બંધ થયો.

મુંબઈ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા ભારે વેચાણ અને નબળા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકો 1 ટકાથી વધુ ઘટ્યા, જેના કારણે રોકાણકારોને આશરે ₹5.5 લાખ કરોડનું નુકસાન થયું.

બજારની સ્થિતિ
ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 961 પોઈન્ટ અથવા 1.17 ટકા ઘટીને 81,287 પર બંધ થયો. NSE નિફ્ટી 317.90 પોઈન્ટ અથવા 1.25 ટકા ઘટીને 25,178 પર બંધ થયો. બજારમાં વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી, જેમાં મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ સૂચકાંકોમાં પણ 1.10 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો.

ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો

FII વેચાણ: વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચાણથી માર્કેટ સેન્ટીમેન્ટ નબળી પડ્યું છે.

વૈશ્વિક તણાવ: યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે પરમાણુ વાટાઘાટોમાં પ્રગતિના અભાવે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધવાનો ભય વધુ ઘેરો બનાવ્યો છે. વધુમાં, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષે પણ રોકાણકારોને સાવધ બનાવ્યા છે.

નબળા વૈશ્વિક સંકેતો: યુએસ બજારોમાં અનિશ્ચિતતા અને વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની ઓછી અપેક્ષાઓએ વૈશ્વિક જોખમ લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કર્યો છે.

નબળો રૂપિયો: ડોલર સામે રૂપિયો 0.02 ટકા ઘટીને 90.98 થયો, જેના કારણે વિદેશી મુદ્રા બજારમાં દબાણ આવ્યું.

સેક્ટર મુજબ પ્રદર્શન
આજના કારોબારમાં IT, મીડિયા અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સિવાય લગભગ તમામ ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં હતા. રિયલ્ટી ક્ષેત્ર (-2.26%) અને ઓટો ક્ષેત્ર (-1.86%) સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા. મેટલ અને FMCG સૂચકાંકોમાં પણ 1.69 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. જોકે, પાછલા દિવસના ઘટાડા પછી IT શેરોમાં થોડી ખરીદી જોવા મળી, જેનાથી બજારને થોડો ટેકો મળ્યો.

નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય

બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે નિફ્ટીએ 25,350 ના મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ સ્તરને તોડી નાખ્યું છે, જે નજીકના ભવિષ્યમાં વધુ નબળાઈનો સંકેત આપે છે. ભારત VIX માં 2.6% નો વધારો રોકાણકારોની ગભરાટ દર્શાવે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આગામી થોડા દિવસોમાં બજારની દિશા વૈશ્વિક વિકાસ, વિદેશી ભંડોળના પ્રવાહ અને આગામી મેક્રોઇકોનોમિક ડેટા પર આધારિત રહેશે. બજારની વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, રોકાણકારો "વેઇટ એન્ડ વોચ" નો અભિગમ અપનાવી રહ્યા છે અને સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પો તરફ વળ્યા છે.

