શેર માર્કેટમાં બંપર ઉછાળો: સેન્સેક્સ 1073 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 24,000ને પાર, રૂપિયો પણ મજબૂત થયો
ટ્રમ્પના નિવેદનથી વૈશ્વિક તણાવ ઓછો થવાની આશાએ સેન્સેક્સ 1073 પોઈન્ટ ઉછળ્યો હતો.
By IANS
Published : May 25, 2026 at 4:56 PM IST
મુંબઈ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સકારાત્મક નિવેદનોથી વૈશ્વિક ભૂરાજકીય તણાવ ઓછો થવાની આશા જાગી છે. આ સમાચારથી ઉત્સાહિત થઈને, ભારતીય શેરબજારમાં સોમવારે ફરી એકવાર શાનદાર તેજી જોવા મળી. વૈશ્વિક બજારોના મજબૂત સંકેતોને કારણે, બંને મુખ્ય સૂચકાંકોમાં આજે વ્યાપક ખરીદી જોવા મળી.
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 1,073.61 પોઈન્ટ અથવા 1.42 ટકાનો જંગી ઉછાળો નોંધાવતા 76,488.96 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 312.4 પોઈન્ટ અથવા 1.32 ટકા વધીને 24,031.7 પર બંધ થયો. આ શાનદાર રિકવરી સાથે, નિફ્ટીએ ફરી એકવાર 24,000 ના મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કર્યું છે.
તેજીના અને રૂપિયો મજબૂત થવાના મુખ્ય કારણો
આ નોંધપાત્ર બજાર ઉછાળા પાછળનું મુખ્ય કારણ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની વાતચીતમાં પ્રગતિ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન સાથેની વાટાઘાટો સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે, જેના કારણે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં ઘટાડો થવાની આશા વધી છે. આ નિવેદનથી વૈશ્વિક સ્તરે રોકાણકારોમાં જોખમ લેવાની ક્ષમતામાં વધારો થયો છે. ભૂરાજકીય મોરચે રાહતથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર દબાણ ઓછું થયું, જેના કારણે ભારતીય ચલણ (રૂપિયો) 0.45 ટકા મજબૂત થઈને 95.22 ના સ્તરે બંધ થયો.
નિફ્ટીનો ટેકનિકલ આઉટલુક
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 24,000 ની ઉપર બંધ થવું એ બજાર માટે ટેકનિકલી ખૂબ જ સકારાત્મક સંકેત છે.
- સપોર્ટ: ઘટાડા પર, 23,950–24,000 બેન્ડ હવે મજબૂત તાત્કાલિક સપોર્ટ ઝોન બની ગયો છે.
- રેઝિસ્ટન્સ: ઉપર તરફ, 24,100 પ્રથમ તાત્કાલિક રેઝિસ્ટેન્સ હશે. આ સ્તરને ક્રોસ કરવા પર બજાર 24,300–24,350 ની રેન્જને સ્પર્શી શકે છે.
સેક્ટર અને મુખ્ય શેર્સના હાલ
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં બેંકિંગ સેક્ટરમાં તેજી જોવા મળી. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક, નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક અને નિફ્ટી બેંક સૂચકાંકો બજારમાં ટોચના પ્રદર્શનકર્તા હતા. બીજી તરફ, આઇટી, એફએમસીજી અને હેલ્થકેર ક્ષેત્રો થોડા નરમ રહ્યા, જોકે તેઓ પણ વધારા સાથે બંધ થયા. હેવીવેઇટ શેરોમાં, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, આઇશર મોટર્સ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (એલ એન્ડ ટી) અને બજાજ ફાઇનાન્સ આજે નિફ્ટીમાં ટોચના ગેઇનર્સમાં હતા.
