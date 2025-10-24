ETV Bharat / business

શુક્રવારે લાલ નિશાનમાં બંધ થયું સ્ટોક માર્કેટ, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ગગડ્યા, ડોલર સામે રૂપિયા મજબૂત થયો

24 ઓક્ટોબરે લાલ રંગમાં ખુલેલો સેન્સેક્સ 344.52 પોઈન્ટ ઘટીને 84,211.88 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી 96.25 પોઈન્ટ ઘટીને 25,795.15 પર બંધ થયો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: આજે, 24 ઓક્ટોબર, ભારતીય શેરબજારના દરેક ક્ષેત્ર પર વેચવાલીનું દબાણ રહ્યું. સેન્સેક્સ 0.41% અથવા 344.52 પોઈન્ટ ઘટીને 84,211.88 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 96.25 પોઈન્ટ અથવા 0.37% ઘટીને 25,795.15 પર બંધ થયો.

આજે NSE પર 3,179 શેરનું ટ્રેડિંગ થયું. આમાંથી 1,850 શેર નુકસાન સાથે બંધ થયા, જ્યારે 1,235 શેર વધારા સાથે બંધ થયા. 94 શેરના ભાવ યથાવત રહ્યા.

હિન્દાલ્કોના શેર ₹32.05 વધીને ₹824.45 પર બંધ થયા. ભારતી એરટેલના શેર ₹21.40 વધીને ₹2,029.30 પર બંધ થયા. ONGCના શેર ₹2.65 વધીને ₹254.96 પર બંધ થયા. ICICI બેંકના શેર ₹14 વધીને ₹1,377.70 પર બંધ થયા. શ્રીરામ ફાઇનાન્સનો શેર ₹5.80 વધીને ₹715.45 પર બંધ થયો.

શુક્રવારે રૂપિયો 10 પૈસા વધીને ₹87.78 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો, જે ભારત-અમેરિકા વેપાર વાટાઘાટો અંગે આશાવાદ અને વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે થયો હતો.

જોકે, ફોરેક્સ વેપારીઓના મતે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા ઉપાડ, વિદેશી ચલણો સામે ડોલરની મજબૂતાઈ અને સ્થાનિક શેરબજારોમાં નબળા સેન્ટિમેન્ટને કારણે સ્થાનિક ચલણમાં તીવ્ર વધારો મર્યાદિત રહ્યો.

આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 87.78 પર ખુલ્યો અને 87.63-87.85 ની રેન્જમાં ટ્રેડિંગ કર્યા પછી, 87.78 પર બંધ થયો, જે તેના અગાઉના બંધ કરતા 10 પૈસા વધીને છે. ગુરુવારે, રૂપિયો 5 પૈસા વધીને 87.88 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયો હતો.

મિરાઇ એસેટ શેરખાનના કરન્સી અને કોમોડિટીઝના રિસર્ચ એનાલિસ્ટ અનુજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારત-યુએસ વેપાર ડીલ અંગે આશાવાદને કારણે રૂપિયો સકારાત્મક વલણ સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે... વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) પ્રવાહ વચ્ચે વેપાર ડીલ અંગે આશાવાદ અને જોખમ લેવાની ક્ષમતામાં વધારો થવાને કારણે રૂપિયો સકારાત્મક વલણ સાથે ટ્રેડ કરશે તેવી અમને અપેક્ષા છે. ભૂ-રાજકીય તણાવ હળવો થવાથી પણ રૂપિયાને ટેકો મળી શકે છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "યુએસ ફુગાવાના ડેટા પહેલા રોકાણકારો સાવચેત છે. સ્પોટ યુએસ ડોલર/રૂપિયાનો ભાવ 87.45 થી 88.10 ની રેન્જમાં રહેવાની ધારણા છે."

દરમિયાન, છ ચલણના મુકાબલે ડોલરની મજબૂતી માપનારા ડોલર ઇન્ડેક્સ 0.10 ટકા વધીને 99.03 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 0.11 ટકા ઘટીને $65.92 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.

સ્થાનિક શેરબજારમાં, સેન્સેક્સ 344.52 પોઈન્ટ ઘટીને 84,211.88 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 96.25 પોઈન્ટ ઘટીને 25,795.15 પર બંધ થયો. એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, ગુરુવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ 1165.94 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદમાં બનશે દેશનો સૌથી મોટો મોલ, દૂબઈના લૂલૂ ગ્રૂપે 519 કરોડમાં જમીન ખરીદી
  2. Meeshoનો 7000 કરોડનો IPO લોન્ચ માટે તૈયાર, SEBIમાંથી મળી મંજૂરી

TAGGED:

MARKET CLOSING
STOCK CLOSING 24 OCTOBER 2025
BSE NSE
NIFTY
STOCK CLOSING 24 OCTOBER 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.