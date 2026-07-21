સતત બીજા દિવસે લાલ નિશાનમાં બંધ થયું શેર માર્કેટ, સેન્સેક્સ 238 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 51 પોઇન્ટ તૂટ્યો
IT અને PSU બેંક શેર્સમાં વેચાણના કારણે સેન્સેક્સ 238 અને નિફ્ટી 51 પોઈન્ટ તૂટીને સતત બીજા દિવસે લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.
Published : July 21, 2026 at 5:18 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારોમાં મંગળવારે સતત બીજા ટ્રેડિંગ સત્રમાં ઘટાડો નોંધાયો. ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) અને જાહેર ક્ષેત્રના બેંક શેરોમાં ભારે વેચવાલીથી મુખ્ય બજાર સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે સ્થાનિક રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું, જેના કારણે બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીના આંકડા
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 238.41 પોઈન્ટ અથવા 0.31 ટકા ઘટીને 77,470.11 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 51 પોઈન્ટ અથવા 0.21 ટકા ઘટીને 24,187.70 પર બંધ થયો. બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 24,100-24,150 રેન્જ હાલમાં નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યું છે. જો આ સ્તર તૂટે છે, તો ઇન્ડેક્સ 24,000 ના સ્તર તરફ જઈ શકે છે. ઉપર તરફ, 24,300–24,400 ની રેન્જમાં જોવા મળી શકે છે.
લાર્જ-કેપ સ્ટોક્સ અને સેક્ટર્સનું પ્રદર્શન
લાર્જ-કેપ શેર્સે બજારને નીચે ખેંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. નિફ્ટી બાસ્કેટમાં HDFC બેંક, ઇન્ફોસિસ અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ટોચના ઘટાડામાં હતા. ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોની દ્રષ્ટિએ, નિફ્ટી PSU બેંક અને નિફ્ટી IT માં સૌથી તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો. તેનાથી વિપરીત, બજારમાં મંદી હોવા છતાં, રોકાણકારોએ નિફ્ટી કેમિકલ અને નિફ્ટી સિમેન્ટ સેક્ટરમાં ભારે ખરીદી કરી, જેના કારણે તેઓ દિવસના ટોચના ગેનર્સમાં શામેલ રહ્યા.
સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેર્સમાં સારું પ્રદર્શન
બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોમાં ઘટાડો હોવા છતાં, વ્યાપક માર્કેટનું પ્રદર્શન નોંધપાત્ર રીતે સારું રહ્યું. લાર્જ-કેપ શેર્સથી વિપરીત, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ સૂચકાંકો વધારા સાથે બંધ થયા. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.3 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.53 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો. બજાર નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વૈશ્વિક પડકારો હોવા છતાં, સ્થાનિક કંપનીઓ તરફથી સારા ત્રિમાસિક પરિણામો અને મજબૂત બિઝનેસ અપડેટ્સની અપેક્ષાઓને કારણે નાના અને મધ્યમ-કેપ શેરો માટે છૂટક રોકાણકારોની માંગ છે. દરમિયાન, સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા સુસ્ત પ્રવૃત્તિને કારણે લાર્જ-કેપ શેરોમાં હાલમાં મંદી જોવા મળી રહી છે.
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