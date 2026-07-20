ગ્લોબલ ટેન્શનની અસર, સેન્સેક્સ 443 પોઈન્ટ તૂટીને બંધ થયો, Axis અને HDFC બેંકના શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા
અઠવાડિયાના પહેલા દિવસ માર્કેટમાં દબાણ દેખાયું. પ્રાઈવેટ સેક્ટરમાં બેંકિંગ શેરોમાં દબાણથી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઘટાડો.
Published : July 20, 2026 at 6:02 PM IST
મુંબઈ: વધતા જતા ભૂરાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા લશ્કરી સંઘર્ષને કારણે રોકાણકારોએ જોખમ ટાળ્યું અને સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું. આ સાવચેતીના કારણે વ્યાપક વેચાણ થયું, જેની સૌથી વધુ અસર બેંકિંગ અને નાણાકીય ક્ષેત્રોના શેરોએ અનુભવી.
ટ્રેડિંગના અંતે, BSE બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 443 પોઈન્ટ (0.57%) ઘટીને 77,708.52 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટી 50 પણ 96 પોઈન્ટ (0.39%) ઘટીને 24,238.50 પર બંધ થયો. બજાર વિશ્લેષકો મુજબ, બંને દેશો વચ્ચેનો સંઘર્ષ નવમા દિવસમાં પ્રવેશી ગયો છે, અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાની આશંકા છે, જેનાથી સ્થાનિક ફુગાવાનું જોખમ વધી ગયું છે.
બેંકિંગ શેરોએ દબાણ વધાર્યું; ફાર્મામાં ચમક
સોમવારના સત્ર દરમિયાન વેચાણ દબાણનો સૌથી મોટો ભાર ખાનગી બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ સૂચકાંકોને સહન કરવો પડ્યો. નિફ્ટીમાં એક્સિસ બેંક, એચડીએફસી બેંક અને મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા ટોચના ઘટાડાવાળા શેરોમાં હતા. જોકે, એકંદર ઘટાડા છતાં, નિફ્ટી ફાર્મા (ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ) અને નિફ્ટી પીએસયુ બેંક (જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો) જેવા રક્ષણાત્મક ક્ષેત્રો વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યા. વધુમાં, વ્યાપક બજારમાં સેન્ટિમેન્ટ હકારાત્મક રહ્યું, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.6% વધ્યો અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.16% વધ્યો.
બજારના નિષ્ણાતો શું કહે છે?
ટેકનિકલ ચાર્ટ પર ટિપ્પણી કરતા, બજાર વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું કે, 24,300 થી 24,400 ઝોન નિફ્ટી માટે સખત પ્રતિકાર છે, જે 200-દિવસના એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA) ની નજીક સ્થિત છે. જો બજાર આ સ્તરથી ઉપર બ્રેકઆઉટ આપે છે, તો તે 24,500–24,600 રેન્જ તરફ આગળ વધી શકે છે. ઘટાડા પર, 24,100 સ્તર તાત્કાલિક સપોર્ટ છે. જો ઇન્ડેક્સ આથી નીચે સરકી જાય છે, તો નવી પ્રોફિટ-બુકિંગ સેટ થઈ શકે છે, જે નિફ્ટીને 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સપોર્ટ સ્તર સુધી ખેંચી શકે છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ વૈશ્વિક વિકાસ પર નજર રાખીને સાવધાનીપૂર્વક ટ્રેડ કરે.
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