IT શેર્સેના જોરે શેર માર્કેટમાં કડાકા બાદ રિવકરી, સેન્સેક્સ 77 પોઈન્ટના સામાન્ય વધારે સાથે બંધ

અસ્થિર કારોબાર વચ્ચે, સેન્સેક્સ આજે 75,315 પર ફ્લેટ બંધ રહ્યો, જેનું મુખ્ય કારણ IT શેરોમાં તેજી અને નીચલા સ્તરોથી શાનદાર રિકવરી હતી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 5:59 PM IST

મુંબઈ: સોમવારે ભારતીય શેરબજારે શરૂઆતના સત્રમાં ભારે ઘટાડા બાદ નોંધપાત્ર રિકવરી કરી હતી. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક બજારોના દબાણ વચ્ચે રોકાણકારોની સાવચેતીને કારણે બજાર લાલ રંગમાં ખુલ્યું. જોકે, બપોરના સત્ર દરમિયાન માહિતી ટેકનોલોજી (IT) અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ જેવા સુરક્ષિત મનાતા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ખરીદી પ્રવૃત્તિને કારણે, બજાર આખરે સામાન્ય વધારા સાથે લગભગ ફ્લેટ બંધ થવામાં સફળ રહ્યું.

ટ્રેડિંગ બંધ થતાં સુધીમાં, બંને બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોએ તેમના અગાઉના નુકસાનની રિકવરી કરવામાં સફળ રહ્યા. BSE સેન્સેક્સ 77.05 પોઈન્ટ (0.10%) ના સાધારણ વધારા સાથે 75,315.04 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 6.45 પોઈન્ટ (0.03%) વધીને 23,649.95 પર બંધ થયો હતો.

IT અને રક્ષણાત્મક ક્ષેત્રો તરફથી સપોર્ટ
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, ટેકનોલોજી કંપનીઓના શેરોએ બજારની રિકવરીમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 2% થી વધુના વધારા સાથે બંધ થયો, જે સમગ્ર બોર્ડમાં ટોચનું પ્રદર્શન કરનાર ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું. ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ અને ભારતી એરટેલ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં ટોચના ગેનર્સ રહ્યા.

વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાના આ સમયગાળા દરમિયાન, રોકાણકારોએ સલામત રોકાણોને પ્રાથમિકતા આપી. પરિણામે, નિફ્ટી ફાર્મા અને નિફ્ટી હેલ્થકેર સૂચકાંકો પણ વધારા સાથે બંધ થયા.

સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરો પર દબાણ
બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોમાં રિકવરી હોવા છતાં, વ્યાપક બજાર સેન્ટિમેન્ટ નબળું રહ્યું. આજે મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં વેચાણનું દબાણ સ્પષ્ટ હતું:

  • નિફ્ટી મિડકેપ: 0.15% ના ઘટાડા સાથે બંધ થયું.
  • નિફ્ટી સ્મોલકેપ: 1.26% નો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો.
  • નબળા ક્ષેત્રો: નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને નિફ્ટી પીએસયુ બેંક (જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો) સૂચકાંકોમાં શેરમાં આજે સૌથી તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો.

બજારના નિષ્ણાતો શું કહે છે?
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 23,700 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક પ્રતિકાર ક્ષેત્ર બની ગયું છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરને પાર કરીને ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો તે 23,900 થી 24,000 ની રેન્જ તરફ આગળ વધી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, ઘટાડા પર 23,300 ઝોન એક અત્યંત મજબૂત સપોર્ટ સ્તર છે.

નિષ્ણાતો માને છે કે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટને કારણે બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. રોકાણકારોને આ સમયે આક્રમક ટ્રેડિંગથી દૂર રહેવું અને તેના બદલે શિસ્તબદ્ધ જોખમ મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટર્જી અપનાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

