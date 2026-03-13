શેર માર્કેટમાં આજે 'બ્લેક ફ્રાયડે': સેન્સેક્સ 1470 પોઈન્ટ ગગડ્યો, નિફ્ટી પણ 23,200ની નીચે બંધ
શેર માર્કેટ આજે ભારે ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. માત્ર ભારતી એરટેલ અને હિન્દુસ્તાન યુનિલીવર લીલા નિશાનમાં બંધ થયા.
Published : March 13, 2026 at 5:16 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનો દિવસ 'બ્લેક ફ્રાઈડે' સાબિત થયો. મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વધતા લશ્કરી તણાવ અને યુદ્ધની આશંકાએ દલાલ સ્ટ્રીટ પર તીવ્ર ભયનું વાતાવરણ બનાવ્યું, જે વૈશ્વિક બજારોમાં ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વ્યાપક વેચાણને કારણે, બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી - લગભગ 2 ટકા સુધી ઘટીને બંધ થયા.
આજે ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 1,470.50 પોઈન્ટ (1.93%) ઘટીને 74,563.92 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 23,151.10 પર બંધ થયો, જેમાં 488.05 પોઈન્ટ (2.06%) નો નોંધપાત્ર ઘટાડા સાથે 23,151.10 પર આવીને અટકી ગયો. આ ભારે ઘટાડાના પરિણામે, રોકાણકારોની સંપત્તિમાં એક જ દિવસમાં આશરે ₹9.5 લાખ કરોડનું ધોવાણ થયું.
સેક્ટર અને શેરબજારનું પ્રદર્શન
આજે બજારમાં વેચાણનું દબાણ એટલું પ્રબળ રહ્યું કે સેન્સેક્સના 30 શેરોમાંથી, ફક્ત બે - ભારતી એરટેલ અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર - લીલા નિશાનમાં બંધ થવામાં સફળ રહ્યા. મેટલ અને પીએસયુ બેંકિંગ ક્ષેત્રોને આ ઘટાડાનો સૌથી વધુ ભોગ બનવું પડ્યું; નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સમાં લગભગ 5%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
ટાટા સ્ટીલ, એલએન્ડટી, એસબીઆઈ, મારુતિ સુઝુકી અને એક્સિસ બેંક દિવસના સૌથી વધુ ઘટાડાવાળા શેરોમાં સામેલ હતા. સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ સૂચકાંકો પણ નીચા સ્તરે બંધ થયા, દરેકમાં 2.5% થી વધુનો ઘટાડો થયો.
ઘટાડા પાછળના મુખ્ય પરિબળો
ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ: ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વધતા સંઘર્ષે રોકાણકારોમાં અનિશ્ચિતતા ફેલાવી છે. સંભવિત યુદ્ધ તેલ અને ગેસ સપ્લાય ચેઇનને વિક્ષેપિત કરી શકે છે તેવો નોંધપાત્ર ભય છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ: પુરવઠામાં વિક્ષેપના ભયથી પ્રેરિત, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ $100-પ્રતિ-બેરલના સ્તરને વટાવી ગયા છે - જે ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશો માટે નકારાત્મક સંકેત છે.
રૂપિયામાં ઐતિહાસિક ઘટાડો: ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 92.48 ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો, જેના કારણે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ બજારમાંથી તેમની મૂડી ઉપાડવાનું ઝડપી કર્યું.
ફિયર ઈન્ડેકસ (India VIX): માર્કેટમાં ગભરાટને માપનારો ઈન્ડેક્સ 'ઈન્ડિયા VIX' આજે 6.32% વધીને 22.88 પર પહોંચ્યો, જે વધેલી અસ્થિરતાનો સંકેત આપે છે.
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, 23,100 સ્તર હવે નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ સ્તર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. જો તણાવ વધુ વધશે, તો બજારમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ઉપર તરફ, 23,450–23,500 રેન્જ હવે એક મજબૂત પ્રતિકાર ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવી છે. રોકાણકારોને હાલ માટે નવી ખરીદી કરવાનું ટાળવાની અને વૈશ્વિક વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
