સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 2 મહિનાની ઊંચી સપાટીએ થયા બંધ; ક્રૂડના ભાવમાં ઘટાડો
સેન્સેક્સ 1,225.07 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 76,917.85 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 370.05 પોઈન્ટ વધીને 23,810.85 પર પહોંચી.
Published : November 3, 2026 at 5:43 PM IST
નવી દિલ્હી: બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી સતત ચોથા દિવસે ઊંચા સ્તરે બંધ થયા. મંગળવારે, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તાજેતરના ઉચ્ચ સ્તરોથી આવેલા ઘટાડા અને વિદેશી ભંડોળમાંથી થયેલા નવા રોકાણોને પગલે, આ સૂચકાંકો લગભગ 2 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયા.
30 શેર ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 1,225.07 પોઈન્ટ અથવા 1.62 ટકાના ઉછાળા સાથે દિવસની તેની ઊંચી સપાટી 76,917.85 પર બંધ થયો. 50 શેર ધરાવતો NSE નિફ્ટી 370.05 પોઈન્ટ અથવા 1.58 ટકા વધીને દિવસની તેની ઊંચી સપાટી 23,810.85 પર બંધ થયો.
સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાંથી હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ભારતી એરટેલ, એચડીએફસી બેંક, એશિયન પેઇન્ટ્સ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક મુખ્ય લાભ મેળવનારી કંપનીઓ રહી હતી. બીજી તરફ, પાવર ગ્રીડ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, એનટીપીસી, ટાટા સ્ટીલ અને ટ્રેન્ટના શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 0.72 ટકા વધીને 105.6 ડોલર પ્રતિ બેરલના સ્તરે પહોંચ્યું છે. એક્સચેન્જના ડેટા અનુસાર, સોમવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (FIIs) 3,114.68 કરોડ રૂપિયાના શેરની ખરીદી કરી હતી.
સોમવારે, સતત ત્રીજા દિવસે તેજી જાળવી રાખતા, સેન્સેક્સ 1,233.25 પોઈન્ટ એટલે કે 1.66 ટકાના ઉછાળા સાથે તેના દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તર 75,692.78 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, નિફ્ટી 387.70 પોઈન્ટ અથવા 1.68 ટકા વધીને તેના દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તર 23,440.80 પર બંધ થઈ હતી.
છેલ્લા ચાર દિવસમાં સેન્સેક્સમાં 3,671.82 પોઈન્ટ એટલે કે 5 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટીમાં 1,112 પોઈન્ટનો વધારો થયો છે, જે 4.89 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. જિઓજીત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "કાચા તેલના ભાવમાં ભારે ઘટાડો, યુએસ ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં ઘટાડો અને FII (વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો) તરફથી ફરી વધેલો રસ આ પરિબળોએ તાજેતરના મેક્રો દબાણોને હળવા કર્યા છે, જેનાથી ભારતીય ઇક્વિટી માર્કેટમાં રિકવરી જળવાઈ રહી છે."
બીજા ત્રિમાસિક ગાળાના (Q2) મજબૂત પરિણામોએ સ્થાનિક વિકાસના દૃષ્ટિકોણ અંગેના વિશ્વાસને વધુ દૃઢ બનાવ્યો છે. આ ઉપરાંત, લાંબા સમય સુધી વેચવાલી કર્યા બાદ વિદેશી રોકાણકારોની પરત વાપસીને કારણે બજારમાં તરલતા (લિક્વિડિટી) વધી છે.
એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI અને શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઈન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે બંધ થયા, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઈન્ડેક્સ વધારા સાથે બંધ થયો. યુરોપિયન બજારોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સોમવારે, યુએસ શેરબજારો મોટાભાગે ઘટાડા સાથે બંધ થયા; નાસ્ડેક કમ્પોઝિટ (Nasdaq Composite) અને S&P 500 નુકસાન સાથે બંધ થયા, જ્યારે ડાઉ જોન્સ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ (Dow Jones Industrial Average) વધારા સાથે બંધ થયો.
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