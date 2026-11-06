દિવાળી પહેલા રોકાણકારો ખુશખુશાલ: 6 વર્ષના સૌથી મોટા સાપ્તાહિક ઉછાળા સાથે નિફ્ટી 25 હજાર, સેન્સેક્સ 81 હજારને પાર
દિવાળી પહેલાં શેરબજારમાં તેજી; નિફ્ટીએ છેલ્લાં છ વર્ષમાં સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઉછાળો નોંધાવ્યો
Published : November 6, 2026 at 5:39 PM IST
નવી દિલ્હી: આ સપ્તાહ દરમિયાન નિફ્ટીમાં 8%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જે જાન્યુઆરી 2021 પછીનું તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે. સેન્સેક્સ 1718.01 પોઈન્ટ વધીને 81,028.0ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 493.95 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,030.35ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
આ સપ્તાહના તમામ પાંચ ટ્રેડિંગ સત્રો દરમિયાન બજારમાં તેજીનું વાતાવરણ રહ્યું હતું અને છેલ્લા છ વર્ષમાં આ સૌથી મોટો સાપ્તાહિક વધારો નોંધાયો છે. નિફ્ટીમાં 8%થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. આંકડાની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો, આ અત્યાર સુધીનો નિફ્ટી માટેનો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક વધારો છે. આ સપ્તાહ દરમિયાન BSE પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં આશરે ₹30 લાખ કરોડનો વધારો થયો છે. તમામ સેક્ટોરલ સૂચકાંકોમાં તેજી જોવા મળી હતી, જેમાં કેટલાકમાં 10% સુધીનો વધારો નોંધાયો હતો.
નિફ્ટીમાં સૌથી વધુ વધારો દર્શાવનારા શેરોમાં ICICI બેંક, M&M, HDFC બેંક, ટાઇટન કંપની અને એક્સિસ બેંકનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ઘટાડો દર્શાવનારા શેરોમાં આઈશર મોટર્સ, પાવર ગ્રીડ કોર્પ, ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝ અને ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સનો સમાવેશ થાય છે.
સેક્ટર્સની વાત કરીએ તો, એનર્જી, મીડિયા અને રિયલ્ટી - આ દરેક ક્ષેત્રમાં એક ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, નિફ્ટી બેંક, ફાર્મા અને પ્રાઇવેટ બેંકોમાં એકથી ત્રણ ટકા સુધીનો વધારો નોંધાયો હતો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.2 ટકાનો અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.8 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જેનાથી આ બંને ઇન્ડેક્સની સતત ચાર દિવસની તેજીનો સિલસિલો અટકી ગયો હતો.
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