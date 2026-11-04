દિવાળી પહેલા શેરબજારમાં તેજીનો માહોલઃ સતત પાંચમા દિવસે માર્કેટમાં ઉછાળો
દલાલ સ્ટ્રીટ પર દિવાળીનો માહોલ યથાવત છે; સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં સતત પાંચમા દિવસે ઉછાળો નોંધાયો હતો.
Published : November 4, 2026 at 6:07 PM IST
નવી દિલ્હી: શેરબજારમાં દિવાળીના માહોલ વચ્ચે તેજીનો દોર ચાલુ છે. બુધવારે બેન્ચમાર્ક બીએસઈ (BSE) સેન્સેક્સ 384 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ રહ્યો, જે સતત પાંચમું સત્ર છે, જેમાં બજાર વધારા સાથે બંધ થયું છે, જ્યારે એનએસઈ (NSE) નિફ્ટી 150 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ થયો. મુખ્ય નાણાકીય, FMCG અને ઓટોમોટિવ શેરોમાં ખરીદીને કારણે બજારને વેગ મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત વિદેશી રોકાણકારો (FIIs) તરફથી મૂડીનો પ્રવાહ આવવો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈ આવવી પણ બજાર માટે સહાયક પરિબળો રહ્યા હતા.
30 શેરો ધરાવતો બીએસઈ સેન્સેક્સ 383.55 પોઈન્ટ (0.50%) વધીને 77301.40 પોઈન્ટ પર બંધ થયો, જે છેલ્લા બે મહિનાથી વધુ સમયમાં તેનું સર્વોચ્ચ સ્તર છે. ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન તે 77396.04 પોઈન્ટની ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ્યો હતો, જે 478.18 પોઈન્ટનો વધારો દર્શાવે છે.
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી પણ 149.75 (0.63)ના વધારા સાથે 23940.60 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. છેલ્લા પાંચ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં સેન્સેક્સમાં 4055.39 પોઈન્ટ (5.53)નો ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટીમાં 1261.75 પોઈન્ટ (5.55%)નો વધારો નોંધાયો છે. સેન્સેક્સના 30 શેરોમાંથી ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, ટાઈટન, ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશન, બજાજ ફાઈનાન્સ, આઈટીસી (ITC) અને અદાણી પોર્ટ્સના શેરોમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી હતી. બીજી તરફ ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS), એચસીએલ ટેક (HCL Tech), ઈન્ફોસિસ અને અન્ય કેટલાક શેરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
દરમિયાન વૈશ્વિક ઓઈલ બેન્ચમાર્ક એવા બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં 0.73%નો ઘટાડો થયો અને તે પ્રતિ બેરલ 102.8 ડોલર પર પહોંચ્યો. શેરબજારના આંકડા મુજબ મંગળવારે વિદેશી રોકાણકારોએ (FIIs) રૂ. 6836.81 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા.
અમેરિકામાં મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો ફટકો પડ્યો છે. મંગળવારે યોજાયેલી અત્યંત ચર્ચિત મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓમાં મતદારોએ કોંગ્રેસના ઉપલા ગૃહ સેનેટનું નિયંત્રણ વિરોધ પક્ષ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીને સોંપ્યું છે. ડેમોક્રેટ્સે ઘણા મહત્વપૂર્ણ રાજ્યોમાં ગવર્નર પદની ચૂંટણીમાં પણ જીત મેળવી છે. આ પરિણામોની અસર માત્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે પણ જોવા મળી શકે છે.
ટ્રમ્પની રિપબ્લિકન પાર્ટીને ટેક્સાસ, જ્યોર્જિયા અને આયોવા જેવા તેના ગઢ ગણાતા રાજ્યોમાં મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યાં તેણે ડેમોક્રેટિક પાર્ટી સામે ગવર્નર પદ ગુમાવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ટેક્સાસ, મેઈન, સાઉથ કેરોલિના, નોર્થ કેરોલિના, કેન્સાસ અને આયોવા જેવા રાજ્યોમાં સેનેટની ચૂંટણીઓમાં પણ પક્ષને પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
રિપબ્લિકન પાર્ટીની આ મોટી હારનું મુખ્ય કારણ ટ્રમ્પની નીતિઓ પ્રત્યે લોકોમાં વ્યાપક અસંતોષ હોવાનું માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ઈરાન સાથે યુદ્ધ થવાની સંભાવનાને લઈને લોકોમાં રોષ હતો; આ ઉપરાંત, જીવનનિર્વાહના ખર્ચમાં અને ડીઝલના ભાવમાં થયેલો તીવ્ર વધારો પણ આ અસંતોષનું કારણ બન્યો છે.
જિઓજીત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ, વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "દલાલ સ્ટ્રીટ પર દિવાળીની ઉજવણી ચાલુ રહી હતી. રોકાણકારોમાં જોખમ લેવાની વધતી તૈયારીને કારણે મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોએ સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. યુએસ મધ્યસત્ર ચૂંટણીના પરિણામોએ વૈશ્વિક રોકાણના વાતાવરણને મજબૂત બનાવ્યું છે, જેનાથી વેપાર અને આયાત શુલ્ક નીતિઓ પ્રત્યે વધુ સંતુલિત અભિગમ અપનાવવાની અપેક્ષાઓ વધી છે." તેમણે ઉમેર્યું, "આનાથી ઉભરતા બજારોમાં વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) દ્વારા રોકાણમાં વધારો થવાની શક્યતા છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "સ્થાનિક સ્તરે, આગામી કેન્દ્રીય બજેટમાં કર રાહતની સંભાવના, અપેક્ષા કરતા વધુ સારી ત્રિમાસિક કમાણી અને તહેવારોની મોસમ દરમિયાન મજબૂત વપરાશને કારણે બજારમાં તેજીને વેગ મળ્યો છે."
નાની કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતો 'BSE સ્મોલકેપ સિલેક્ટ' ઇન્ડેક્સ 2.40 ટકા વધ્યો હતો, જ્યારે મધ્યમ કદની કંપનીઓ દર્શાવતો 'મિડકેપ સિલેક્ટ' ઇન્ડેક્સ 0.81 ટકા ઉપર ચઢ્યો હતો. મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ, સિદ્ધાર્થ ખેમકાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમેરિકાની મિડટર્મ ચૂંટણી બાદ, રોકાણકારો પશ્ચિમ એશિયા અંગે અમેરિકી વહીવટીતંત્રના આગામી પગલાં પર નજર રાખશે. આ પ્રદેશમાં તણાવમાં વધુ વધારો થાય અથવા રાજદ્વારી ઉકેલ તરફ કોઈ પ્રગતિ થાય, તો તેની અસર નજીકના ગાળામાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને વૈશ્વિક બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર નોંધપાત્ર રીતે પડી શકે છે."
ખેમકાએ નોંધ્યું હતું કે, "અમેરિકાના ચૂંટણી પરિણામો બાદ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પાછળ વધતા ખર્ચ અને સંભવિત નિયમનકારી તપાસની ચિંતાઓને કારણે એશિયન ટેક્નોલોજી શેરોમાં વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી હતી. તેની અસર નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સ પર પણ પડી, જેમાં 1.5 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો."
અન્ય એશિયન બજારોની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI, ચીનનો શાંઘાઈ SSE કમ્પોઝિટ અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ સૂચકાંક વધારા સાથે બંધ થયા હતા, જ્યારે જાપાનનો નિક્કી (Nikkei) ઘટાડા સાથે બંધ થયો હતો. મંગળવારે અમેરિકી બજારો વધારા સાથે બંધ થયા હતા.
આ પહેલા મંગળવારે સેન્સેક્સ 1225.07 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 76917.85ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 370.05 પોઈન્ટ વધીને 23810.85ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
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