FMCG અને ઑટો સેક્ટર્સમાં ચમક, બજારનું જોરદાર કમબેક; સેન્સેક્સમાં 444 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24000ને પાર
છેલ્લા બે દિવસથી થઈ રહેલા ઘટાડા પર આજે બ્રેક લાગ્યો અને સમગ્ર માર્કેટમાં હરિયાળી જોવા મળી
Published : July 1, 2026 at 5:05 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં છેલ્લા બે દિવસથી ચાલી રહેલી ઘટાડા પર આજે પૂર્ણવિરામ મુકાયું. બુધવારે, બંને મુખ્ય સ્થાનિક સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી, નોંધપાત્ર વધારા સાથે બંધ થયા. આ તેજી મુખ્યત્વે FMCG, બેંન્કિગ, ફાયનાન્શિયલ અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રોમાં શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે હતી.
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 443.97 પોઈન્ટ (0.58%) વધીને 76,922.64 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 140.10 પોઈન્ટ (0.59%) વધીને 24,000 ના મહત્વપૂર્ણ સ્તરને પાર કરીને 24,005.85 પર બંધ થયો.
સેક્ટર્સ અને શેરોનું પ્રદર્શન
બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની સાથે, વ્યાપક બજારમાં પણ ઉપર તરફ વલણ જોવા મળ્યું. આજે, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.34% નો વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.36% નો વધારો થયો હતો.
- નિફ્ટીના ટૉપ ગેઈનર્સ: ઈનટનલ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ અને નેસ્લે ઇન્ડિયા આજે ટૉપ ગેઈનર્સમાં શામેલ રહ્યા.
- સેક્ટોરલ પ્રદર્શન: નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં આજે સૌથી નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. ત્યારબાદ FMCG અને ઓટો ક્ષેત્રોમાં રોકાણકારો તરફથી મજબૂત ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો.
- નબળા સેક્ટર્સ: બીજી તરફ, નિફ્ટી IT, મેટલ અને ફાર્મા સેક્ટર્સે બ્રોડર માર્કેટમાં નબળો દેખાવ કર્યો અથવા નજીવા લાભ અથવા નુકસાન સાથે બંધ થયો.
બજારની તેજીના મુખ્ય કારણ
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, 2026 કેલેન્ડર વર્ષ (H2 CY26) ના બીજા ભાગમાં ભારતીય બજારો માટે સકારાત્મક શરૂઆત થઈ છે. આના મુખ્ય કારણોમાં શામેલ છે:
- ટ્રેડ ડીલ: ભારત અને યુએસ વચ્ચે સંભવિત વેપાર કરારની આશાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મજબૂત થયો છે.
- વૈશ્વિક રાહત: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવમાં ઘટાડો થવાથી વૈશ્વિક બજારોમાં જોખમનું સ્તર ઘટ્યું છે.
- ક્રૂડ ઑઇલ: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈથી ભારતીય અર્થતંત્રને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે.
નિફ્ટી ટેકનિકલ આઉટલુક
બજારના નિષ્ણાતો જણાવે છે કે 24,100–24,200 રેન્જ નિફ્ટી માટે એક મજબૂત રેઝિસ્ટન્ટ ઝોન છે, જે 100-દિવસના ઘાતાંકીય મૂવિંગ એવરેજ (EMA) ની નજીક સ્થિત છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરથી ઉપર ટકી રહે છે, તો તેજી 24,400 સુધી લંબાઈ શકે છે. નકારાત્મક બાજુએ, 23,800–23,900 રેન્જ એક મજબૂત સપોર્ટ ઝોન તરીકે કાર્ય કરે છે.
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