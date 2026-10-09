IT શેરોમાં જોરદાર તેજી; સેન્સેક્સ 879 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 22,500ની સપાટી વટાવી બંધ
સેન્સેક્સ 879 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 288 પોઈન્ટ વધીને 22,520 પર બંધ થયો IT શેરોમાં થયેલા નોંધપાત્ર ઉછાળા અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે બજારમાં તેજી.
Published : October 9, 2026 at 5:07 PM IST
મુંબઈ: છેલ્લા બે દિવસથી ભારતીય શેરબજારમાં જોવા મળતો ઘટાડો શુક્રવારે અટકી ગયો હતો. વ્યાપક ખરીદી, IT સેક્ટરના શેરોમાં જોરદાર ઉછાળો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે સ્થાનિક બજારો નોંધપાત્ર વધારા સાથે બંધ થયા હતા.
સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સૂચકાંક સેન્સેક્સ 879.09 પોઈન્ટ અથવા 1.23 ટકાના વધારા સાથે 72,472.33 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 પણ 288.65 પોઈન્ટ અથવા 1.3 ટકા વધીને 22,520.45ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.
બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, શુક્રવારે જોવા મળેલી આ મજબૂત રિકવરીને કારણે બજાર તેના તાજેતરના નુકસાનનો મોટો હિસ્સો ભરપાઈ કરવામાં સફળ રહ્યું છે.
સેક્ટર્સ અને શેરનું પ્રદર્શન
શુક્રવારના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન રોકાણકારોએ મોટી કંપનીઓના શેરોમાં ભારે ખરીદી કરી હતી.
ટોચના ગેનર્સ (સૌથી વધુ વધારો નોંધાવનાર): નિફ્ટી ઈન્ડેક્સ પર શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા શેરોમાં એપોલો હોસ્પિટલ્સ, ITC અને આઈશર મોટર્સનો સમાવેશ થાય છે.
IT સેક્ટરમાં મોટો ઉછાળો: તમામ સેક્ટરોમાં, નિફ્ટી IT ઈન્ડેક્સે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું. બીજા ત્રિમાસિક ગાળા (Q2)ના પરિણામોની સીઝનની આશાસ્પદ શરૂઆત અને AI-આધારિત વ્યવસાયોમાં વધતી જતી સંભાવનાઓને કારણે IT શેરોને મોટો વેગ મળ્યો હતો.
નબળા સેક્ટરો: બીજી તરફ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે નિફ્ટી ઓઈલ એન્ડ ગેસ ઈન્ડેક્સ દબાણ હેઠળ રહ્યો હતો અને દિવસનું સૌથી નબળું સેક્ટર સાબિત થયું હતું.
સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરો: સ્મોલ અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં પણ સકારાત્મક માહોલ જોવા મળ્યો હતો. નિફ્ટી મિડકેપ ઈન્ડેક્સમાં 1.56 ટકાનો વધારો થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ 0.54 ટકા વધ્યો હતો.
વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે રૂપિયામાં મજબૂતી
સ્થાનિક શેરબજારની સાથે-સાથે શુક્રવારે ભારતીય રૂપિયામાં પણ મજબૂતી જોવા મળી હતી. યુએસ ડોલર સામે રૂપિયો લગભગ 20 પૈસા મજબૂત થઈને 96.73ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનોથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે રાજદ્વારી વાટાઘાટોની આશાએ વૈશ્વિક બજારોમાં ચિંતાઓ ઓછી કરી છે.
આગળ શું થશે?
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે રોકાણકારોનું ધ્યાન હવે સોમવારે રજૂ થનારા દેશના ફુગાવા (CPI) ડેટા પર રહેશે. RBIના તાજેતરના નાણાકીય નીતિમાં કરવામા આવેલા તાજેતરના ફેરફારો બાદ આ ડાટા વ્યાજ દરોના ભવિષ્ય માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો હશે. વધુમાં, બાકીની કંપનીઓના બીજા ત્રિમાસિક ગાળાના પરિણામો નક્કી કરશે કે બજારની આ તેજી કેટલા સમય સુધી જળવાઈ રહેશે.
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