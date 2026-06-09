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Share Market Closing: જોરદાર ખરીદીને પગલે માર્કેટમાં તેજી, સેન્સેક્સમાં 394 પૉઈન્ટ્સનો વધારો

મંગળવારે છેલ્લા કલાકોમાં ભારે ખરીદીને કારણે, સેન્સેક્સ 394 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 119 પોઈન્ટ વધીને લીલા નિશાનમાં બંધ થયા

મંગળવારે છેલ્લા કલાકોમાં ભારે ખરીદીને કારણે, સેન્સેક્સ 394 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 119 પોઈન્ટ વધીને લીલા નિશાનમાં બંધ થયા
મંગળવારે છેલ્લા કલાકોમાં ભારે ખરીદીને કારણે, સેન્સેક્સ 394 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 119 પોઈન્ટ વધીને લીલા નિશાનમાં બંધ થયા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 5:26 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર મંગળવારે મજબૂત વધારા સાથે બંધ થયું, જેનું મુખ્ય કારણ અંતિમ કલાકોમાં મજબૂત ખરીદી હતી. વૈશ્વિક બજારોમાંથી સકારાત્મક સંકેતો અને પસંદગીના ક્ષેત્રોમાં રોકાણકારોના રસને કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકો લીલા નિશાનમાં બંધ થયા.

ટ્રેડિંગના અંતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો મુખ્ય સૂચકાંક, નિફ્ટી 50 (NSE નિફ્ટી), 119.10 પોઈન્ટ એટલે કે 0.52 ટકા વધીને 23,242.10 પર બંધ થયો. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો મુખ્ય સૂચકાંક, સેન્સેક્સ (BSE સેન્સેક્સ), પણ 394.50 પોઈન્ટ એટલે કે 0.54 ટકા વધીને 73,918.76 પર બંધ થયો.

માર્કેટના ઑપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટના ઑપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

વૈશ્વિક રાહતને કારણે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, વૈશ્વિક સ્તરે ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાથી આજે રોકાણકારો પ્રોત્સાહિત થયા હતા. ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના દુશ્મનાવટના અંત પછી, ઈરાન સાથે શાંતિ વાટાઘાટો હવે ચાલી રહી છે તેવા યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનથી બજારને વેગ મળ્યો. આ સમાચારે વૈશ્વિક બજારોમાં જોખમ લેવાની ભૂખ વધારી, જેની સીધી અસર ભારતીય સ્થાનિક બજાર પર પડી.

સેક્ટોરલ સ્થિતિ: બેંકિંગ અને ઓટોમાં વધારો, આઇટી ઘટ્યો

આજના ટ્રેડિંગમાં પીએસયુ બેંકોમાં સૌથી મોટો વધારો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક ઇન્ડેક્સ 3 ટકાથી વધુના વધારા સાથે બંધ થયો. વ્યાજ દર સંવેદનશીલ અને ચક્રીય ક્ષેત્રો જેમ કે રિયલ્ટી, ઓટો અને નાણાકીય સેવાઓમાં પણ નોંધપાત્ર ખરીદી જોવા મળી. હેવીવેઇટ્સમાં, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), જિયો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ અને આઇશર મોટર્સ ટોચના નિફ્ટી ગેઇનર્સમાં હતા. જોકે, આજના ઉછાળામાં ટેકનોલોજી (આઇટી) અને મીડિયા ક્ષેત્રો પાછળ રહ્યા અને નુકસાન સાથે બંધ થયા.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં બમ્પર ખરીદી

માત્ર મોટા શેરોમાં જ નહીં, પરંતુ વ્યાપક બજારમાં પણ આજે વ્યાપક ખરીદી જોવા મળી. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 1.35 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 1.69 ટકા વધ્યો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે રિટેલ રોકાણકારો પણ સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરો પર ભારે દાવ લગાવી રહ્યા છે.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

નિફ્ટી ટેકનિકલ આઉટલુક

બજારના નિષ્ણાતો કહે છે કે નિફ્ટી માટે 23,300 ના સ્તરને પાર કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો તે આગામી દિવસોમાં 23,450 થી 23,550 ના આગામી મુખ્ય પ્રતિકાર ઝોન તરફ આગળ વધી શકે છે. ઘટાડાના કિસ્સામાં, 23,100 સ્તર તાત્કાલિક ઇન્ટ્રાડે સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે. જો બજાર 23,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી નીચે સરકી જાય છે, તો ભારે નફા-બુકિંગ થવાની સંભાવના છે, જે નિફ્ટીને 22,800-22,700 ના સ્તર સુધી ખેંચી જશે.

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