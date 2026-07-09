મોટા કડાકા બાદ શેરબજારમાં રોનક પાછી આવી, સેન્સેક્સમાં 238 પૉઈન્ટ અને નિફ્ટીમાં 80 પૉઈન્ટ્સનો વધારો
બુધવારે થયેલા ઐતિહાસિક ઘટાડા બાદ ગુરુવારે બજારમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી અને બજાર લીલા નિશાનમાં બંધ થયું
Published : July 9, 2026 at 5:15 PM IST
મુંબઈ: ગ્લોબલ માર્કેટમાંથી સકારાત્મક સંકેતો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા મજબૂત ખરીદીને કારણે ભારતીય શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડા બાદ સુધારો જોવા મળ્યો. બુધવારના ઐતિહાસિક વેચવાલીથી ગભરાયેલા રોકાણકારોએ આજે નીચા સ્તરે ચોતરફી ખરીદી કરી હતી, જેના કારણે મુખ્ય સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી - લીલા નિશાનમાં બંધ થયા હતા.
બજારનો હિસાબ-કિતાબ
30 શેરનો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, BSE સેન્સેક્સ, 238.22 પોઈન્ટ એટલે કે 0.31 ટકા વધીને 76,741.82 પર બંધ થયો. ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન, સેન્સેક્સમાં એક સમયે જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જે 823.05 પોઈન્ટ વધીને 77,326.65 ની ઊંચી સપાટીને સ્પર્શ્યો હતો. તેવી જ રીતે, NSE નિફ્ટી 80.75 પોઈન્ટ (0.34 ટકા) વધીને 23,962.80 પર બંધ થયો હતો.
ગત સત્ર (બુધવાર)માં બજારમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી હતી, જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે સેન્સેક્સ 1,677.12 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 516.65 પોઈન્ટ ગગડ્યા હતા. આજના સુધારાથી રોકાણકારોને થોડી રાહત મળી છે, પરંતુ બજારમાંથી ભયનું વાતાવરણ હજુ સંપૂર્ણપણે દૂર થયું નથી.
દિગ્ગજ શેરોનું પ્રદર્શન
સેન્સેક્સના પેકમાં, સન ફાર્મા, ભારતી એરટેલ, બજાજ ફિનસર્વ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, એટરનલ અને કોટક મહિન્દ્રા બેંકના શેરમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી અને ટૉપ ગેઈનર્સની યાદીમાં શામેલ રહ્યા. બીજી તરફ, ઇન્ફોસિસ, મારુતિ સુઝુકી, NTPC અને એક્સિસ બેંક જેવી મોટી કંપનીઓના શેરમાં વેચાણ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો અને નુકસાન સાથે બંધ થયા.
તેજીના મુખ્ય કારણો
વિદેશી ફંડ દ્વારા રોકાણ
બજારના ડેટા આંકડા અનુસાર, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ બુધવારે ₹1,962.80 કરોડના શેરની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી, જેનાથી બજારની લિક્વિડિટીને ટેકો મળ્યો.
મિડ-કેપ અને સ્મૉલ-કેપ શેરોમાં રિકવરી
આજે નાના અને મિડ કેપના શેરોમાં સૌથી નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. તાજેતરના ઘટાડા બાદ રોકાણકારોએ રિયલ્ટી અને PSU બેંક શેરોમાં ભારે 'બાર્ગેન બાઈંગ' કર્યું.
વૈશ્વિક સંકેતો
દક્ષિણ કોરિયાના KOSPI, જાપાનના નિક્કી અને ચીનના શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ સહિત એશિયન બજારો વધારા સાથે બંધ થયા, જેનાથી સ્થાનિક સેન્ટિમેન્ટમાં વધારો થયો.
જિયોજિત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરના જણાવ્યા અનુસાર, વૈશ્વિક બજારો તરફથી મળેલા ટેકાથી સ્થાનિક બજારો રિકવર થવામાં સફળ રહ્યા; જોકે, રોકાણકારો હજુ પણ ભૂ-રાજકીય ઘટનાક્રમો પર નજર રાખી રહ્યા છે જેણે ગત સત્રમાં મોટો ઘટાડો સર્જ્યો હતો.
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, સતત બીજા દિવસે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $78.14 ની આસપાસ પહોંચી ગયા છે. જો તણાવ વધુ વધશે, તો રાજદ્વારી વાટાઘાટોની આશા ધૂંધળી થઈ શકે છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં બજારમાં નવી અસ્થિરતા આવવાની શક્યતા છે.
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