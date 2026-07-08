ETV Bharat / business

શેર બજારમાં હાહકાર; ટ્રમ્પના નિવેદનથી સેન્સેક્સ 1677 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો. નિફ્ટી 24,000ની નીચે, રોકાણકારોના 9 લાખ કરોડ સ્વાહા

ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી એકવાર તણાવ વધવાને કારણે ક્રૂડ ઑઈલમાં 5 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો જ્યારે શેરમાર્કેટમાં કડાકો થયો

ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી એકવાર તણાવ વધવાને કારણે ક્રૂડ ઑઈલમાં 5 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો જ્યારે શેરમાર્કેટમાં કડાકો થયો
ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી એકવાર તણાવ વધવાને કારણે ક્રૂડ ઑઈલમાં 5 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો જ્યારે શેરમાર્કેટમાં કડાકો થયો (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: 8 જુલાઈના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં હાહાકાર મચી ગયો, કારણ કે બંને મુખ્ય સૂચકાંકોમાં 2% થી વધુનો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો. BSE સેન્સેક્સ 1677.12 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે 76.5.3.60 પર જ્યારે NSE નિફ્ટી 516.65 પૉઈન્ટ્સ તૂટીને 23,882.05 પર બંધ થયો, આ ભારે વેચવાલીથી દલાલ સ્ટ્રીટ પર એક જ દિવસમાં રોકાણકારોના આશરે 9 લાખ લાખ કરોડ સ્વાહા થઈ ગયા.

ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ: વૈશ્વિક તણાવ અને યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ

બજારમાં આ અચાનક ઉથલપાથલનું મુખ્ય કારણ પશ્ચિમ એશિયામાં વધતો ભૂરાજકીય તણાવ છે. નાટો સમિટમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અચાનક જાહેરાત કરી કે, ઈરાન સાથેનો કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ કરાર હવે સત્તાવાર રીતે "ખતમ" થઈ ગયો છે. તે જ સમયે, યુએસ સૈન્યએ અનેક ઈરાની લક્ષ્યો પર હુમલાની પુષ્ટિ કરી. આ સમાચારથી વૈશ્વિક નાણાંકીય બજારોમાં હડકંપ મચી ગયો, જેના કારણે રોકાણકારો જોખમી સંપત્તિઓ (ઇક્વિટી) વેચવા અને સલામત રોકાણોમાં આશરો લેવા પ્રેરાયા.

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને રૂપિયામાં નબળાઈ

આ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિને કારણે, વૈશ્વિક બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 5% થી વધુનો વધારો થયો. ભારત તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો આયાત કરે છે, તેથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો ભારતીય અર્થતંત્ર માટે નોંધપાત્ર ખતરો છે. આનાથી કોર્પોરેટ ખર્ચમાં વધારો થશે અને દેશમાં ફુગાવાનું દબાણ વધશે. વધુમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ ભારતીય બજારમાંથી ઝડપથી ભંડોળ પાછું ખેંચવાનું શરૂ કર્યું, જેના કારણે રૂપિયો ડોલર સામે 95.17 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો.

સેક્ટર્સની સ્થિતિ: ચોતરફ લાલ

ફાર્માસ્યુટિકલ્સ જેવા કેટલાક સુરક્ષિત સેક્ટર્સને બાદ કરતાં, આજે તમામ સેક્ટર્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો:

બેંકિંગ સેક્ટર: નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ 2.4% થી વધુ ઘટ્યો. HDFC બેંક અને ICICI બેંક જેવા મુખ્ય શેર બજારના ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ હતા.

ઑઈલ પર નિર્ભર કંપનીઓ: એશિયન પેઇન્ટ્સ અને ઇન્ડિગો (એવિએશન) જેવી કંપનીઓના શેરમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી, જે ખર્ચ વધવાના ભયને કારણે હતી.

વધનારા શેર્સ: ફક્ત ONGC જેવા સરકારી માલિકીના તેલ ઉત્પાદક 1% થી વધુના વધારા સાથે લીલા નિશાનમાં બંધ થઈ, કારણ કે તેને ઑઈલના વધતા ભાવનો સીધો ફાયદો થાય છે.

રોકાણકારો માટે જરૂરી સલાહ

બજાર વિશ્લેષકો રિટેલ રોકાણકારોને સલાહ આપે છે કે આવી ભૂ-રાજકીય કટોકટી દરમિયાન ગભરાઈને તેમના શેર ન વેચે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારોએ નીચા ભાવ સ્તરે વધુ યુનિટ્સ એકઠાં કરવા માટે તેમની SIP ચાલુ રાખવી જોઈએ. શેરોમાં સીધા રોકાણ કરનારાઓએ તેમની વ્યૂહરચના ગોઠવવી જોઈએ અને ફાર્મા અને FMCG જેવા સુરક્ષિત, સ્થાનિક-લક્ષી ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SHARE MARKET UPDATE
NSE BSE
IRAN USA WAR
CRUDE OIL PRICE
SHARE MARKET CLOSING 8 JULY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.