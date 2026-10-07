વ્યાજદરોમાં વધારો કરવાના RBIના નિર્ણયથી શેરબજારમાં મોટું ગાબડું, સેન્સેક્સ 429 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યો
રોકાણકારો દ્વારા વેચવાલીને કારણે નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ સૌથી નબળું પ્રદર્શન કરનાર સૂચકાંક રહ્યો
Published : October 7, 2026 at 5:57 PM IST
મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા રેપો રેટમાં અચાનક કરવામાં આવેલા વધારાને પગલે બુધવારે સ્થાનિક શેરબજારોમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ પગલાને કારણે શેરબજારમાં છેલ્લા બે દિવસથી ચાલી રહેલી તેજી અટકી ગઈ હતી. રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરીને તેને 5.5 ટકા કરવાના અને નીતિગત વલણને 'કેલિબ્રેટેડ ટાઈટનિંગ' (નિયંત્રિત કડકાઈ) તરફ વાળવાના મધ્યસ્થ બેંકના નિર્ણયની રોકાણકારોના મનોબળ પર નકારાત્મક અસર પડી હતી.
કારોબારના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક સેન્સેક્સ 429.11 પોઈન્ટ (0.59%) ઘટીને 72,638.70 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પણ 173.05 પોઈન્ટ (0.76%) ઘટીને 22,603.05 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.
નિફ્ટી માટે મહત્વના સ્તરો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટી તેના મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલ એવા 22,600ની બિલકુલ નજીક બંધ થયો છે. વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે જો આ ઇન્ડેક્સ 22,600ના સ્તરથી નીચે સરકે છે, તો બજારમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે અને તે 22,400ના સ્તર સુધી નીચે જઈ શકે છે. બીજી તરફ, જો બજારમાં રિકવરી (સુધારો) જોવા મળે, તો 22,800નું સ્તર વધુ વૃદ્ધિ માટે પ્રથમ મુખ્ય અવરોધ સાબિત થશે.
સેક્ટર અને શેરોનું પ્રદર્શન
આજે બજારમાં આવેલા ઘટાડાની સૌથી વધુ અસર મેટલ સેક્ટર પર જોવા મળી હતી. રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવેલી વેચવાલીને કારણે 'નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ' સૌથી નબળું પ્રદર્શન કરનાર સેક્ટર બની રહ્યું હતું. તેની સામે, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના શેરોમાં ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો હતો; 'નિફ્ટી PSU બેંક ઇન્ડેક્સ' વધારા સાથે બંધ થયો અને તેણે બજારને ટેકો પૂરો પાડ્યો.
સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાવનાર શેરો: નિફ્ટીના શેરોમાં આજે ટાઇટન કંપની, BEL અને હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરો: વ્યાપક બજારની વાત કરીએ તો, નિફ્ટી મિડકેપ 100માં 0.63%નો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ બજારના સામાન્ય વલણથી વિપરીત 0.30%ના વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યો હતો.
બજાર માટે આગળ શું?
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે રોકાણકારોનું ધ્યાન હવે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના આગામી કોર્પોરેટ પરિણામો પર કેન્દ્રિત છે. આગામી સમયમાં, વધતા ખર્ચ અને ઊંચા વ્યાજ દરો વચ્ચે કંપનીઓ તેમની કમાણી અને માંગને કેવી રીતે જાળવી રાખે છે તેના પર બજારની નજીકથી નજર રહેશે.
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