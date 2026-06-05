RBIની પૉલિસી બાદ બજારમાં સુસ્તી, લાલ નિશાનમાં બંધ થયા નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ
RBI નીતિની જાહેરાત બાદ શેરબજાર નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ થયું, જ્યારે વિદેશી મૂડી સંબંધિત પગલાંને કારણે રૂપિયો 81 પૈસા મજબૂત થયો
Published : June 5, 2026 at 5:32 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ની નાણાંકીય નીતિ સમીક્ષા અને વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે શુક્રવારે સ્થાનિક શેરબજારો નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ થયા. અત્યંત અસ્થિર ટ્રેડિંગ સત્રમાં, બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોએ તેમનો પ્રારંભિક લાભ ગુમાવ્યો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 49.85 પોઈન્ટ એટલે કે 0.21 ટકા ઘટીને 23,366.70 પર બંધ થયો. દરમિયાન, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ પણ 116.67 પોઈન્ટ એટલે કે 0.16 ટકા ઘટીને 74,243.34 પર બંધ થયો.
રેપો રેટ 5.25% પર જાળવી રાખ્યો; તટસ્થ વલણ
ગવર્નરની આગેવાની હેઠળ છ સભ્યોની નાણાંકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ સર્વાનુમતે પોલિસી રેપો રેટ 5.25 ટકા પર યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે આર્થિક વૃદ્ધિ અને મેક્રોઇકોનોમિક સ્થિરતાને સંતુલિત કરવાનો હેતુ રાખીને કેન્દ્રીય બેંકે 'તટસ્થ' વલણ જાળવી રાખ્યું છે. બજાર વિશ્લેષકોના મતે, આ નીતિ સંકેત આપે છે કે મધ્યસ્થ બેંક આ સમયે આક્રમક વલણ અપનાવવા કરતાં સ્થાનિક સ્થિરતાને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે.
નિફ્ટી ટેકનિકલ આઉટલુક
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, ટેકનિકલ ચાર્ટ પર નિફ્ટી માટે 23,450–23,550 રેન્જ એક મજબૂત અને તાત્કાલિક રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે. જો ઇન્ડેક્સ આ બેન્ડથી ઉપરના સ્તરો તરફ વૃદ્ધિ જાળવી રાખવામાં સફળ રહે છે, તો બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો થશે, જે 23,750–23,800 સ્તરો તરફ રિકવરીનો માર્ગ મોકળો કરશે. તેનાથી વિપરીત, ઘટાડાની સ્થિતિમાં, 23,250 સ્તર નજીકના ગાળાના સપોર્ટ ઝોન તરીકે કામ કરે છે; આ સ્તરને જાળવી રાખવું બજારના વર્તમાન માળખા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન અને શેરની ગતિવિધિઓ
શુક્રવારના સત્ર દરમિયાન વ્યાપક બજારોમાં પણ નબળો વલણ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.35 ટકા ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.06 ટકા ઘટ્યો. ક્ષેત્રોમાં, આઇટી અને મેટલ શેરોમાં સૌથી વધુ વેચાણ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો, જ્યારે મીડિયા સેક્ટરે વલણને ટક્કર આપી અને લાભ પોસ્ટ કરવામાં સફળ રહ્યા. વ્યક્તિગત શેરોમાં, હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, વિપ્રો અને ટ્રેન્ટ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં ટોચના ઘટાડામાં સામેલ હતા.
ડોલર સામે રૂપિયો 94.93 સુધી મજબૂત થયો
ઇક્વિટી બજારોમાં સુસ્તી હોવા છતાં, ભારતીય રૂપિયાએ વિદેશી વિનિમય બજારમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. રૂપિયો 94.93 ના સ્તરે (કામચલાઉ) બંધ થયો, જેમાં ડોલર સામે 81 પૈસાનો નોંધપાત્ર વધારો થયો. આ ઉછાળો રિઝર્વ બેંક દ્વારા વિદેશી મૂડી પ્રવાહને વધારવા અને ફોરેક્સ લિક્વિડિટીને મજબૂત બનાવવાના પગલાંની જાહેરાતને પગલે આવ્યો. RBI એ બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRI) અને ભારતના વિદેશી નાગરિકો (OCI) માટે ઇક્વિટી રોકાણ મર્યાદા વધારી છે અને ફુલ્લી એક્સેસિબલ રૂટ (FAR) હેઠળ ઉપલબ્ધ સરકારી સિક્યોરિટીઝનો વ્યાપ પણ વધાર્યો છે.
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