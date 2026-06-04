RBI પોલિસીના નિર્ણય પહેલા શેર માર્કેટમાં સુસ્તી, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી નજીવા વધારા સાથે બંધ
RBI નીતિ જાહેરાત પહેલા સાવચેતી વચ્ચે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી અનુક્રમે 13 પોઈન્ટ અને 10 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે ફ્લેટ બંધ થયા
Published : June 4, 2026 at 5:55 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં ગુરુવારે (4 જૂન, 2026) ખૂબ જ અસ્થિર અને સુસ્ત ટ્રેડિંગ જોવા મળ્યું. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના નાણાંકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ના નિર્ણયના એક દિવસ પહેલા રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું. પરિણામે, બંને મુખ્ય બજાર સૂચકાંકો, BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી, લગભગ તેમના અગાઉના સ્તરની નજીક બંધ થયા.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની સ્થિતિ
ગુરુવારના ટ્રેડિંગમાં, નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 23,416.55 પર બંધ થયો, જે ફક્ત 10.95 પોઈન્ટ એટલે કે 0.05 ટકાનો નજીવો વધારો દર્શાવે છે. દરમિયાન, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરનો સેન્સેક્સ પણ 13.84 પોઈન્ટ એટલે કે 0.02 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે અને 74,360.01 પર બંધ થયો છે.
આ શેરોએ દબાણ દર્શાવ્યું, સ્મોલ-કેપ શેરોએ દેખાડ્યો દમ
આજે બજારને સૌથી મોટો ફટકો હેવીવેઇટ બ્લુ-ચિપ શેરોથી પડ્યો. ઇન્ફોસિસ, બજાજ ફિનસર્વ અને હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સહિત મુખ્ય નિફ્ટી ઘટકોમાં ભારે વેચાણ દબાણ જોવા મળ્યું, જેના કારણે બજારની ઉપરની ગતિ અસરકારક રીતે અટકી ગઈ.
જોકે, મુખ્ય સૂચકાંકોમાં સુસ્તી હોવા છતાં, બ્રોડર માર્કેટ (મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરો સહિત) એ નોંધપાત્ર જોમ દર્શાવ્યું. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.46 ટકાના વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.49 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો.
સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન
આજના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન સેક્ટોરલ પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું. નિકાસલક્ષી અને કૉમોડિટી-સંલગ્ન ક્ષેત્રો, જેમ કે IT, મેટલ અને કેમિકલ્સમાં દબાણ જોવા મળ્યું. તેનાથી વિપરીત, રોકાણકારોએ સ્થાનિક વપરાશ અને ગ્રાહક માલ સાથે જોડાયેલા ક્ષેત્રોમાં ઊંડો રસ દર્શાવ્યો; પરિણામે, નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને નિફ્ટી મીડિયા સૂચકાંકો દિવસના ટૉપ ગેઈનર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા.
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટીના ટૂંકા ગાળાના વલણને નક્કી કરવા માટે 23,500 સ્તર મહત્વપૂર્ણ છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરથી નિર્ણાયક રીતે ઉપર બંધ થાય છે, તો તે 23,600 અને 23,800 તરફ આગળ વધી શકે છે. ઘટાડા પર, 23,300–23,350 ની રેન્જ ઈન્સ્ટન્ટ સપોર્ટ આપશે.
બધા રોકાણકારોની નજર હવે શુક્રવારે RBI ગવર્નર તરફથી અપેક્ષિત નિવેદન પર ટકેલી છે, જે વ્યાજ દરો અને લિક્વિડિટી અંગે બજારના ભાવિ માર્ગને નક્કી કરશે.
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