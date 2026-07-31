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શેરબજારમાં તેજી સાથે મહિનાનો અંત; સેન્સેક્સ 78 હજારને પાર પહોંચ્યો, નિફ્ટીમાં પણ ચમક

આજે કેટલીક મોટી કંપનીઓના પરિણામો જાહેર થવાના છે જેના પર રોકાણકારો નજર રાખીને બેઠા છે

આજે કેટલીક મોટી કંપનીઓના પરિણામો જાહેર થવાના છે જેના પર રોકાણકારો નજર રાખીને બેઠા છે
આજે કેટલીક મોટી કંપનીઓના પરિણામો જાહેર થવાના છે જેના પર રોકાણકારો નજર રાખીને બેઠા છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 5:10 PM IST

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મુંબઈ: આજે ટ્રેડિંગ સપ્તાહ અને મહિનાના અંતિમ દિવસે શેરબજારમાં આજે સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું; બજારો લીલા રંગમાં ખુલ્યા. BSE સેન્સેક્સમાં પણ વધારો થયો, જે 77,998 થી શરૂ થયો અને ઝડપથી 78,069 સુધી પહોંચ્યો.

આ જ રીતે, NSE નિફ્ટી-50 44 પોઈન્ટ વધીને 24,361 પર ઓપન થયો. દરમિયાન, ઘણી મોટી કંપનીઓના ત્રિમાસિક પરિણામો આજે જાહેર થવાના છે. રોકાણકારો આ પરિણામોની ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને બજાર પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જે કંપનીઓ તેમના પરિણામ જાહેર કરવા જઈ રહી છે તેમાં બજાજ ફિનસર્વ, સન ફાર્મા, સ્ટાર સિમેન્ટ, ઇન્ડિયન ઑઇલ કોર્પોરેશન, ગેઇલ, આદિત્ય બિરલા કેપિટલ અને રેમન્ડ લાઇફસ્ટાઇલનો સમાવેશ થાય છે.

ક્ષેત્રીય સૂચકાંકોમાં, નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ (એક્સ-બેંક) ટોચના ગેઇનર તરીકે ઉભરી આવ્યો, જે લગભગ 1 ટકા વધ્યો, ત્યારબાદ નિફ્ટી ફાર્મા, નિફ્ટી ઓટો, નિફ્ટી હેલ્થકેર, નિફ્ટી મેટલ અને નિફ્ટી PSU બેંકમાં 0.8 ટકા સુધીનો વધારો થયો. બીજી તરફ, આઇટી શેરોમાં ભારે વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું, જેના કારણે નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સમાં 3 ટકાનો ઘટાડો થયો.

નિફ્ટી મિડસ્મૉલ આઇટી અને ટેલિકૉમ સૂચકાંકોમાં પણ 1.41 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે FMCG સેક્ટર 0.17 ટકા ઘટ્યું છે. વિશ્લેષકોના મતે, વૈશ્વિક ઇક્વિટી બજારોમાં, ખાસ કરીને યુએસ અને દક્ષિણ કોરિયામાં, ભારે અસ્થિરતા સામાન્ય બની ગઈ છે જ્યાં ટેકનોલોજી શેરોમાં ત્રિમાસિક કમાણી, બજારની અપેક્ષાઓ અને સટ્ટાકીય વેપારને કારણે તીવ્ર વધઘટ જોવા મળી રહી છે. દક્ષિણ કોરિયામાં ખાસ કરીને અસ્થિરતા ઊંચી છે; બે KOSPI શેર - સેમસંગ અને એસકે હાયનિક્સ - જે ઇન્ડેક્સના બજાર મૂડીકરણમાં 52 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તેમના ભાવમાં ઝડપી વધઘટ જોવા મળી રહી છે.

એશિયન બજારોની વાત કરીએ તો, આજે વ્યાપક સ્તરે તેજી અને રિકવરી જોવા મળી રહી છે. ગુરુવારે યુએસ આઇટી શેરોમાં જોવા મળેલા વધારા અને મોટી કંપનીઓના મજબૂત પરિણામોને પગલે ખરીદદારો એશિયન બજારોમાં પાછા ફરી રહ્યા છે. શુક્રવારે સવારે પણ ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો; બ્રેન્ટ ક્રૂડ $88 પ્રતિ બેરલ સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, જે લગભગ 1.2 ટકા ઘટીને છે.

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