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IT અને મેટલ શેર્સમાં ભારે વેચાણ, સેન્સેક્સ 307 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટીમાં પણ કડાકો

વૈશ્વિક દબાણ અને IT, મેટલ અને રિયલ્ટી શેર્સમાં ભારે વેચાણના કારણે સોમવારે સેન્સેક્સ 307 પોઈન્ટ તૂટીને 76,957 પર બંધ થયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 4:52 PM IST

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મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોના નબળા સંકેતો અને સ્થાનિક સ્તરે વ્યાપક વેચવાલીથી સોમવારે ભારતીય શેરબજાર નીચા સ્તરે બંધ થયા. IT, મેટલ, રિયલ્ટી અને મીડિયા ક્ષેત્રોમાં ભારે પ્રોફિટ-બુકિંગે બજાર પર સૌથી વધુ દબાણ કર્યું.

ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 307.24 પોઈન્ટ (0.40 ટકા) ઘટીને 76,957.27 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટી 50 95.25 પોઈન્ટ (0.39 ટકા) ઘટીને 24,080.40 પર બંધ થયો. ITC, ભારતી એરટેલ અને આઇશર મોટર્સ જેવા હેવીવેઇટ આજે નિફ્ટીમાં ટોચના ઘટાડા તરીકે ઉભરી આવ્યા.

ટેકનિકલ આઉટલુક અને મુખ્ય સ્તરો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, ટૂંકા ગાળામાં નિફ્ટીમાં 24,180-24,200 રેન્જ તરફ પુલબેક (રિકવરી) જોવા મળી શકે છે. જો કે, ઉપરના સ્તરે મજબૂત પ્રતિકાર છે. જો નિફ્ટી 24,200 થી ઉપર ટકી રહેવામાં સફળ થાય છે, તો તેમાં 100 પોઈન્ટનો વધુ વધારો જોવા મળી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, 23,990 પર ઘટાડા પર તાત્કાલિક સપોર્ટ છે; આ લેવલનું ઉલ્લંઘન બજાર કરેક્શનને વધુ તીવ્ર બનાવી શકે છે.

ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો
ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળો: યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવે રોકાણકારોને સાવધ કર્યા છે. રાજદ્વારી ઉકેલની આશા ઓછી થવાથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે વૈશ્વિક બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો થયો છે.

ફુગાવો અને વ્યાજ દરની ચિંતાઓ: ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવે ઊર્જા-આધારિત ફુગાવા અંગે ચિંતાઓ ફરી ઉભી કરી છે. જેક્સન હોલ સિમ્પોઝિયમમાં ફેડરલ રિઝર્વ અધ્યક્ષ પોવેલની આક્રમક ટિપ્પણીઓ પછી, એવી ચિંતાઓ છે કે ઉચ્ચ-વ્યાજ-દર વ્યવસ્થા ચાલુ રહેવાની આશંકા છે, જે કોર્પોરેટ કમાણી સાઇકલને અસર કરશે.

ક્ષેત્રોનું પ્રદર્શન અને વ્યાપક બજાર
આજના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન સેક્ટર્સનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું. નિફ્ટી મીડિયા, મેટલ, રિયલ્ટી અને આઇટી સૂચકાંકોએ બેન્ચમાર્ક કરતાં ઓછું પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક સૂચકાંકોએ મજબૂતી દર્શાવી હતી, જે નીચા સ્તરે બજાર સપોર્ટ હતી. વ્યાપક બજારની વાત કરીએ તો, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.24% નો નજીવો વધારો થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.74% ના ઘટાડા સાથે બંધ થયો હતો.

દરમિયાન, ફેડ ચેરની ટિપ્પણીઓ પછી ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઉછાળો હોવા છતાં, ભારતીય રૂપિયામાં પ્રભાવશાળી રિકવરી જોવા મળી હતી. બે દિવસના સુધારા પછી, રૂપિયો 5 ઓગસ્ટ પછીના તેના સૌથી મજબૂત સ્તરે બંધ થયો હતો. ટેકનિકલ દૃષ્ટિકોણથી, સ્પોટ USDINR વર્તમાન હાલમાં 94.90 પર મજબૂત સપોર્ટ અને 95.50 પર પ્રતિકાર દ્વારા વ્યાખ્યાયિત શ્રેણીમાં ટ્રેડ થઈ રહી છે.

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