શેરબજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે ઘટાડો; સેન્સેક્સ-નિફ્ટી લાલ નિશાનમાં બંધ
વૈશ્વિક બજારોના નબળા સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે, બુધવારે ભારતીય શેરબજારમાં સતત ત્રીજા ટ્રેડિંગ સેશનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો
Published : September 30, 2026 at 5:29 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોના નબળા સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે, બુધવારે ભારતીય શેરબજારમાં સતત ત્રીજા ટ્રેડિંગ સેશનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, શેરબજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું હોવા છતાં, ફોરેક્સ માર્કેટમાં યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 13 પૈસા મજબૂત થઈને 95.81 ના સ્તરે બંધ થયો હતો.
કારોબારના અંતે, બીએસઈ (BSE) સેન્સેક્સ 48.78 પોઈન્ટ ઘટીને 72,480.29 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે એનએસઈ (NSE) નિફ્ટી 95.75 પોઈન્ટ ઘટીને 22,620.45 પર બંધ થયો હતો.
સૌથી વધુ વધારો અને ઘટાડો નોંધાવનારા શેર્સ
બજારમાં ઘટાડાનું વલણ હોવા છતાં, અમુક ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં શેર્સની ખરીદી જોવા મળી હતી.
ટૉપ ગેઈનર્સ: આજના સત્રમાં TCS મુખ્ય લાભ મેળવનાર કંપની રહી હતી. આ ઉપરાંત, મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં RVNL અને Prestige Estates ના શેરોમાં મજબૂત ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.
ટૉપ લૂઝર્સ: હેલ્થકેર અને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું. Apollo Hospitals, Max Healthcare Institute અને Dr. Reddy's Laboratories એ આજે Nifty પર સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાવનાર કંપનીઓમાં સામેલ હતા.
અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત થયો
ફોરેક્સ ટ્રેડર્સના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા બજારમાં સંભવિત હસ્તક્ષેપને કારણે સ્થાનિક ચલણને ટેકો મળ્યો હતો. બુધવારે રૂપિયો 13 પૈસા મજબૂત થઈને ડોલર સામે 95.81 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. આ સુધારાથી ભારતીય આયાતકારોને થોડી રાહત મળવાની અપેક્ષા છે, જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી ક્રૂડ ઓઈલની ખરીદીના ઊંચા ખર્ચનો સામનો કરી રહ્યા હતા.
બજારનો દ્રષ્ટિકોણ
વિશ્લેષકો માને છે કે નિફ્ટી (Nifty) માટે 22,600-22,550ની શ્રેણી એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોન (આધાર સ્તર) બની રહેશે. જો બજાર આ સ્તરને તોડે છે, તો આગામી દિવસોમાં ઘટાડો વધુ તીવ્ર બની શકે છે. નિષ્ણાતો રોકાણકારોને સલાહ આપે છે કે જ્યાં સુધી વૈશ્વિક ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ અને વ્યાજ દરો અંગે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના વલણ વિશે વધુ સ્પષ્ટતા ન થાય, ત્યાં સુધી માત્ર મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ ધરાવતી કંપનીઓમાં જ ભંડોળનું રોકાણ કરવું જોઈએ.
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