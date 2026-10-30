શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે રોનક, સેન્સેક્સમાં 308 પૉઈન્ટ્સ ઉછાળો, નિફ્ટી 23 હજારને પાર
મુખ્ય IT અને ફાર્માસ્યુટિકલ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને પગલે, સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો વધારા સાથે બંધ થયા હતા
Published : October 30, 2026 at 5:50 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં સતત બીજા ટ્રેડિંગ સેશનમાં પણ તેજીનો માહોલ જળવાઈ રહ્યો હતો. મુખ્ય IT અને ફાર્માસ્યુટિકલ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને પગલે, સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો વધારા સાથે બંધ થયા હતા. જોકે, મુખ્ય સૂચકાંકોમાં જોવા મળેલી આ તેજી છતાં, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરો ધરાવતા વ્યાપક બજારમાં વેચવાલીનું ભારે દબાણ જોવા મળ્યું હતું.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીનું મજબૂત ક્લોઝિંગ
ટ્રેડિંગના અંતે, 30-શેર ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 308.49 પોઈન્ટ એટલે કે 0.42% વધીને 74,459.53 ના સ્તરે બંધ થયો. બીજી તરફ, NSE નિફ્ટી 116.35 પોઈન્ટ એટલે કે 0.51% ના વધારા સાથે 23,053.10 ના મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કરવામાં સફળ રહ્યો હતો. નિફ્ટીમાં આવેલી આ તેજીને ટ્રેન્ટ (Trent), ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશન (InterGlobe Aviation) અને ઈન્ફોસિસ (Infosys) જેવા મુખ્ય શેરોનું સમર્થન મળ્યું હતું, જે આજના દિવસના ટૉપ ગેઈનર્સ રહ્યા હતા. તેની સામે, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ (consumer durables) સેક્ટરમાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
IT અને ફાર્મા ક્ષેત્રોમાં તેજી
વૈશ્વિક બજારોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સંબંધિત પ્રવાહોમાં આવેલા બદલાવનો ભારતનાં IT ક્ષેત્રને મોટો લાભ મળ્યો છે, જેનાથી સ્થાનિક ટેક શેરોમાં રોકાણકારોનો રસ ફરી જાગૃત થયો છે. પરિણામે, ભારતીય બજારોએ મોટાભાગના એશિયન બજારો કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બજારના નિષ્ણાતોના મતે, વૈશ્વિક સ્તરે IT શેરોમાં પસંદગીયુક્ત ખરીદી અને મજબૂત ત્રિમાસિક પરિણામોને કારણે ફાર્મા અને હેલ્થકેર ક્ષેત્રોને મોટો વેગ મળ્યો છે; જ્યારે લાર્જ-કેપ શેરોએ બજારને સંભવિત ઘટાડા સામે રક્ષણ પૂરું પાડવામાં મદદ કરી છે.
આગામી સમયમાં બજારની દિશા કેવી રહી શકે છે?
તકનીકી દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, કન્સોલિડેશનના સમયગાળા બાદ નિફ્ટીએ નોંધપાત્ર 'બ્રેકઆઉટ' દર્શાવ્યું છે. સૂચકાંક (index) મહત્વપૂર્ણ 22,800 ના સ્તરની ઉપર બંધ થવામાં સફળ રહ્યો છે અને તેણે પોતાની 20-દિવસીય મૂવિંગ એવરેજ (20-DMA) પણ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. ટૂંકા ગાળાના ચાર્ટ પર એક 'સિમેટ્રિકલ ટ્રાયએંગલ' (symmetrical triangle) પેટર્ન ઉભરી રહી છે; તેજીના વલણ (bullish trend) ની સ્પષ્ટ પુષ્ટિ માટે, નિફ્ટીએ 23,250 ના સ્તરને પાર કરવું જરૂરી છે. વિશ્લેષકો ટ્રેડરોને સલાહ આપે છે કે જ્યાં સુધી નિફ્ટી 22,800 ની ઉપર રહે ત્યાં સુધી સકારાત્મક અભિગમ જાળવી રાખવો; જોકે, જેમ જેમ સૂચકાંક 23,250 ના રેઝિસ્ટન્સ ઝોનની નજીક પહોંચે, તેમ આંશિક પ્રોફિટ બુકિંગ કરવાનું વિચારી શકાય છે.
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