લાલ નિશાનમાં બંધ થયું માર્કેટ, સેન્સેક્સમાં 249 અને નિફ્ટીમાં 80 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો
ગ્લોબલ માર્કેટમાં નબળાઈ અને આઈટી શેર્સમાં પ્રોફિટ બુકિંગને કારણે માર્કેટમાં ઘટાડો નોંધાયો, ડૉલર સામે રૂપિયો 15 પૈસા ઘટ્યો
Published : June 30, 2026 at 4:46 PM IST
મુંબઈ: જૂન મહિનાના છેલ્લા દિવસે ભારતીય શેરબજારમાં ઘણો ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો અને વેચવાલીને કારણે બજાર લાલ નિશાનમાં બંધ થયું. 30 શેરોવાળો BSE ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 249.70 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે 76478.67 પર બંધ થયો જ્યારે 50 શેર્સવાળો NSEનો મુખ્ય સૂચકાંક નિફ્ટી50 80.50 પૉઈન્ટ્સના ઘટાડા સાથે 23,865.75 પર આવી ગયો. ગ્લોબલ માર્કેટમાં નબળાઈ અને આઈટી શેરોમાં પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે બજાર દબાણમાં રહ્યું. બીજી તરફ, અમેરિકન ડૉલરની સામે ભારતીય રૂપિયા 15 પૈસા તૂટીને 94.65ના સર્વકાલિન નીચલા સ્તરે બંધ થયો.
ભારે દબાણમાં રહ્યા ટેક શેર્સ
યુએસ બજારોમાંથી નબળા સંકેતો અને ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારાની આશંકાથી IT ક્ષેત્ર પર ભારે અસર પડી. મોટી કંપનીઓમાં, ઇન્ફોસિસ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS), HCL ટેક્નોલોજીસ અને ટેક મહિન્દ્રા આજે સૌથી મોટા લૂઝર્સ રહ્યા. હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરમાં પણ ઘટાડો થયો. સેક્ટરવાઈઝ, નિફ્ટી IT, નિફ્ટી મીડિયા અને નિફ્ટી PSU બેંક આજે ટૉપ લૂઝર્સ રહ્યા.
રિયલ્ટી અને ઑટો સેક્ટરમાં ખરીદી
મુખ્ય સૂચકાંકોમાં ઘટાડા છતાં, વ્યાપક બજાર (મિડકેપ અને સ્મોલકેપ) એ સારું પ્રદર્શન કર્યું. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.37 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 1.02 ટકાનો મજબૂત વધારો નોંધાયો. ક્ષેત્રોમાં, નિફ્ટી રિયલ્ટી, નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને નિફ્ટી કેમિકલ સૂચકાંકો વધારા સાથે બંધ થયા. સેન્સેક્સ પેકમાં મારુતિ સુઝુકી, ટાઇટન, બજાજ ફાઇનાન્સ, એટરનલ અને અદાણી પોર્ટ્સ ટોચના વધારા સાથે બંધ થયા.
ટેકનિકલ નિષ્ણાતો શું કહે છે?
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, નિફ્ટી માટે આગળનો રસ્તો થોડો પડકારજનક હોઈ શકે છે. 24,000 નું સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મજબૂત રેઝિસ્ટન્ટ બની ગયું છે. જ્યાં સુધી નિફ્ટી આ સ્તરથી મજબૂતીથી ઉપર નહીં રહે, ત્યાં સુધી નવી તેજીની આશા ઓછી છે. આ સ્તરને પાર કર્યા પછી જ બજાર 24,100–24,200 તરફ આગળ વધી શકે છે. ઘટાડા તરફ, 23,800 નું સ્તર સૌથી મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યું છે. જો બજાર આ સ્તર તોડે છે, તો ઘટાડો વધુ મોટો થઈ શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે દોહા વાટાઘાટોના પરિણામ બુધવારે બજારની દિશા નક્કી કરશે.
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