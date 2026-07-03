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સતત ત્રીજા દિવસે માર્કેટમાં તેજી, આઈટી અને રિયલ્ટી શેરોના જોરે સેન્સેક્સમાં 262 પૉઈન્ટ્સનો ઉછાળો

આઇટી અને ફાર્મામાં તેજીને કારણે શેરબજાર સતત ત્રીજા દિવસે વધારા સાથે બંધ થયું; સેન્સેક્સ 262 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 95 પોઈન્ટ ઉછળ્યા

આઇટી અને ફાર્મામાં તેજીને કારણે શેરબજાર સતત ત્રીજા દિવસે વધારા સાથે બંધ થયું; સેન્સેક્સ 262 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 95 પોઈન્ટ ઉછળ્યા
આઇટી અને ફાર્મામાં તેજીને કારણે શેરબજાર સતત ત્રીજા દિવસે વધારા સાથે બંધ થયું; સેન્સેક્સ 262 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 95 પોઈન્ટ ઉછળ્યા (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 5:31 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં આજે સતત ત્રીજા દિવસે તેજી જોવા મળી. આઈટી, રિયલ્ટી, ફાર્માસ્યુટિકલ અને હેલ્થકેર ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ખરીદીએ બજારને ટેકો આપ્યો. જોકે, આજે સ્મૉલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં મિશ્ર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું.

બજારના મુખ્ય આંકડા

  • નિફ્ટી 50: 95.15 પોઈન્ટ (0.39%) વધીને 24,270.85 પર બંધ થયો.
  • સેન્સેક્સ: 262.79 પૉઈન્ટ (0.34%) વધીને 77,763.91 પર બંધ થયો.

આ સેક્ટર્સ અને શેરોમાં જોવા મળી સૌથી વધુ હલચલ

આજના ટ્રેડિંગમાં નિફ્ટી રિયલ્ટી ઈન્ડેક્સ સૌથી વધુ નફો કરનાર સેક્ટર રહ્યું. આઈટી, ફાર્માસ્યુટિકલ અને હેલ્થકેર ઈન્ડેક્સ પણ લીલા રંગમાં ટ્રેડ થયા. નિફ્ટીના ટૉપ ગેઈનર્સમાં HCL ટેક, મેક્સ હેલ્થકેર ઈન્સ્ટિટ્યૂટ અને એપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઇઝનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ, નિફ્ટી પીએસયુ બેંક (ગવર્નમેન્ટ બેંક) ઈન્ડેક્સમાં આજે સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેણે બજારની તેજી પર થોડો બ્રેક લગાવ્યો.

સ્મૉલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં દેખાયો અલગ ટ્રેન્ડ

નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં તેજી હોવા છતાં, સ્મૉલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.19 ટકા ઘટ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મૉલકેપ ઇન્ડેક્સ માત્ર 0.04 ટકાના નજીવા વધારા સાથે લગભગ ફ્લેટ બંધ થયો. આ સૂચવે છે કે લાર્જ-કેપ શેરોએ આજે ​​બજારને ટેકો આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

તેજી પાછળના મુખ્ય કારણો

બજાર નિષ્ણાતોના મતે, યુએસના નબળા લેબર માર્કેટ ડેટાએ વૈશ્વિક વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ વધારી છે. આ સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતથી ભારતીય રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો. જોકે, બજારમાં વચ્ચે-વચ્ચે પ્રૉફિટ-બુકિંગ અને અસ્થિરતા પણ જોવા મળી.

આગળ માટે શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ

નિષ્ણાતો કહે છે કે 24,400 સ્તર નિફ્ટી માટે મજબૂત રેઝિસ્ટન્ટ બનેલું છે. જો બજાર આ સ્તરને પાર કરે છે, તો તે 24,500 થી 24,600 તરફ આગળ વધી શકે છે. ઘટાડાની સ્થિતિમાં, 24,200નું લેવલ પ્રારંભિક સપોર્ટ પૂરો પાડશે, ત્યારબાદ 24,000 સ્તર એક મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સપોર્ટ ઝોન બનશે. રોકાણકારો હવે આગામી પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1 FY27) ના પરિણામો અને ચોમાસાની સ્થિતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.

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