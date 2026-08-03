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શેરબજારમાં સતત ચોથા દિવસે તેજી, સેન્સેક્સ 544 પૉઈન્ટ્સના ઉછાળા સાથે બંધ

ક્રૂડ ઑઈલમાં 4.62 ટકાનો મોટો ઘટાડો થવાને કારણે ભારતીય શેર માર્કેટમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો

ક્રૂડ ઑઈલમાં 4.62 ટકાનો મોટો ઘટાડો થવાને કારણે ભારતીય શેર માર્કેટમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો
ક્રૂડ ઑઈલમાં 4.62 ટકાનો મોટો ઘટાડો થવાને કારણે ભારતીય શેર માર્કેટમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 5:56 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં સાનદાર તેજીનો સિલસિલો સોમવારે પણ યથાવત રહ્યો. વૈશ્વિક ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડા અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII)માં વધતા વિશ્વાસને કારણે સ્થાનિક બજારમાં વ્યાપક ખરીદી જોવા મળી. આ તેજીને કારણે મુખ્ય સૂચકાંકો રેકોર્ડ ઊંચાઈએ બંધ થયા.

બજારનો હિસાબ-કિતાબ

ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક 30-શેર ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 544.39 પોઈન્ટ એટલે કે 0.70 ટકા વધીને 78,639.03 પર બંધ થયો. સત્ર દરમિયાન, સેન્સેક્સ 800.46 પોઈન્ટ જેટલો વધીને 78,895.10 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.

દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) 50-શેર ઇન્ડેક્સ, 'નિફ્ટી', 390.70 પોઈન્ટ એટલે કે 1.60 ટકા વધીને 24,774.30 પર બંધ થયો. આ બજારની તેજીને કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

બજારના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
બજારના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

તેજીના મુખ્ય કારણો

ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ઘટાડો: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 4.62 ટકા ઘટીને $83.88 પ્રતિ બેરલ થયો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે નવેસરથી વાટાઘાટોની આશાએ ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો કર્યો છે, જેના કારણે તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોના 80 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે, તેથી સસ્તું તેલ ભારતીય અર્થતંત્રમાં નોંધપાત્ર રાહત લાવે છે અને કોર્પોરેટ પ્રોફિટેબિલિટીમાં વધારો કરે છે.

વિદેશી રોકાણકારોનું પુનરાગમન: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ બજારમાં ખરીદી ફરી શરૂ કરી છે. જુલાઈમાં, વિદેશી રોકાણકારોએ ભારતીય શેરબજારમાં ₹20,200 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

ટૉપ ગેઈનર્સ અને લૂઝર્સ

આજના ટ્રેડિંગમાં, એવિએશન અને IT ક્ષેત્રોના શેરોએ બાકીના કરતા વધુ સારો દેખાવ કર્યો. સેન્સેક્સ કંપનીઓમાં, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS), ઇન્ફોસિસ, ITC અને એક્સિસ બેંક સૌથી વધુ નફો કરનારા હતા. તેનાથી વિપરીત, સન ફાર્મા, ભારતી એરટેલ, મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા સ્ટીલના શેરમાં વેચાણના દબાણને કારણે ઘટાડો જોવા મળ્યો.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી ફુગાવા અંગેની ચિંતાઓ દૂર થઈ છે. વધુમાં, રૂપિયાના મજબૂત થવાથી બજારને ટેકો મળ્યો છે. જો કે, ઉચ્ચ યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ વિદેશી ભંડોળ માટે જોખમ ઊભું કરે છે.

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