શેરબજારમાં જોરદાર રિકવરી: 905 ઉછળ્યો સેન્સેક્સ, નિફ્ટી 22,900ને પાર
US ફેડના નિર્ણયથી બજારના મિજાજમાં સુધારો; PSU બેંકો, FMCG શેરોમાં જબરદસ્ત ખરીદીને કારણે રોકાણકારોની મૂડીમાં 5 લાખ કરોડ રૂપિયાનો વધારો
Published : October 29, 2026 at 6:21 PM IST
મુંબઈ: સતત બે દિવસના ઘટાડાના સિલસિલાને તોડીને, ભારતીય શેરબજારે આજે શાનદાર વાપસી કરી. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતો અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા વ્યાપક ખરીદીને પગલે, બંને મુખ્ય સૂચકાંકો રેકોર્ડ ઉછાળા સાથે બંધ થયા છે. 30 શેરોવાળો BSE સેન્સેક્સ 905.01 પોઈન્ટ એટલે કે 1.24%ના ઉછાળા સાથે 74,151.04 ના સ્તરે બંધ થયો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 સૂચકાંક પણ 237.90 પોઈન્ટ (1.05%) વધીને 22,936.75 ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. આ સાથે જ, છેલ્લા બે દિવસથી બજારમાં છવાયેલી નિરાશાનો અંત આવ્યો છે.
યુએસ ફેડના નિર્ણય અને વ્યાપક ખરીદીને કારણે તેજી
આ મજબૂત તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વનો વ્યાજ દરોને 3.75% થી 4% ની રેન્જમાં યથાવત રાખવાનો નિર્ણય હતો. આ પગલાથી વૈશ્વિક બજારોને રાહત મળી, જેની સીધી અને સકારાત્મક અસર ભારતીય રોકાણકારોના મનોભાવ પર જોવા મળી. નીચલા સ્તરે IT, FMCG અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકિંગ ક્ષેત્રોમાં થયેલી બમ્પર ખરીદીએ બજારને મજબૂત ટેકો પૂરો પાડ્યો. આ એક દિવસીય તેજીના પરિણામે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન આશરે ₹5 લાખ કરોડ વધીને ₹477 લાખ કરોડના આંકડાને પાર કરી ગયું, જેનાથી રોકાણકારોની સંપત્તિમાં મોટો વધારો થયો છે.
FMCG અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં મજબૂત ઉછાળો; ઓટો સેક્ટર પાછળ રહ્યું
સેક્ટરલ સૂચકાંકોમાં, આજના કારોબારમાં રિયલ્ટી અને FMCG સૂચકાંકો અગ્રેસર રહ્યા. 'નિફ્ટી રિયલ્ટી' સૂચકાંકમાં 2.75%નો ઉછાળો આવ્યો, જ્યારે 'નિફ્ટી FMCG' (Nifty FMCG) સૂચકાંક 2.34%ના મજબૂત વધારા સાથે બંધ થયો. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા 'નિફ્ટી PSU બેંક' (Nifty PSU Bank) સૂચકાંકે પણ 2.20%નો નોંધપાત્ર ઉછાળો દર્શાવ્યો. બીજી તરફ, ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર બજારની એકંદર ગતિ સાથે તાલ મિલાવવામાં સંઘર્ષ કરતું જોવા મળ્યું. માસિક ઓટો વેચાણના નબળા અંદાજોને કારણે આ સેક્ટર દબાણ હેઠળ રહ્યું, પરિણામે 'નિફ્ટી ઓટો' (Nifty Auto) સૂચકાંક 0.24% ઘટીને બંધ થયો.
અદાણી પોર્ટ્સ અને કોટક બેંકમાં તેજી; ટ્રેન્ટના શેરમાં ઘટાડો
મુખ્ય કંપનીઓના દેખાવ પર નજર કરીએ તો, બીજા ત્રિમાસિક ગાળાના અત્યંત મજબૂત નાણાકીય પરિણામોના જોરે અદાણી પોર્ટ્સના શેરમાં 5.17%નો ઉછાળો આવ્યો અને તે ₹1812.80ના સ્તરે બંધ થયો. દરમિયાન, બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં મજબૂત ખરીદી જોવા મળી, જેનાથી તેના શેરમાં 3.86%નો વધારો થયો, જ્યારે પાવર ગ્રીડના શેરમાં 3.70%નો વધારો નોંધાયો. તેનાથી વિપરીત, બજારમાં એકંદર સકારાત્મક માહોલ હોવા છતાં, 'પ્રોફિટ-બુકિંગ'ને કારણે ટ્રેન્ટના શેરમાં 1.44%નો ઘટાડો થયો. આ ઉપરાંત, દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની મારુતિ સુઝુકીના શેરમાં પણ 1%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો. બજારના ટેકનિકલ વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે નિફ્ટીએ મહત્વપૂર્ણ '20-ડે મૂવિંગ એવરેજ'ને પાર કરી લીધું છે. ટૂંકા ગાળા માટે આ એક અત્યંત સકારાત્મક સંકેત છે, જે સૂચવે છે કે નિફ્ટી ટૂંક સમયમાં તેના આગામી સ્તર એટલે કે 23,175 સુધી પહોંચી શકે છે.
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