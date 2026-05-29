માર્કેટ ક્રેશ: ઈરાન સંકટ વચ્ચે સેન્સેક્સ 1092 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી પણ 23,550થી નીચે બંધ

US-Iran તણાવ અને નબળા ચોમાસાની આગાહીના કારણે છેલ્લા કલાકોમાં શેર માર્કેટમાં ભારે વેચાણ જોવા મળ્યું.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 4:42 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેર બજાર માટે શુક્રવાર, 29 મે 2026નો દિવસ અત્યંત નિરાશાજનક સાબિત થયો. શરૂઆતના ફાયદા પછી, બંને મુખ્ય સૂચકાંકોમાં ટ્રેડિંગના અંતિમ કલાક દરમિયાન ભારે વેચાણ દબાણ જોવા મળ્યું. વૈશ્વિક અને સ્થાનિક બંને મોરચે નકારાત્મક સંકેતોને કારણે, BSE સેન્સેક્સ 74,775.74 પર બંધ થયો, જેમાં 1,092.06 પોઈન્ટ અથવા 1.44 ટકાનો મોટો ઘટાડો નોંધાયો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટી પણ 359.40 પોઈન્ટ અથવા 1.50 ટકા ઘટીને 23,547.75 ના ​​સ્તરે સ્થિર થયો.

બજારમાં ભારે ઉતાર-ચડાવ
શુક્રવારના ટ્રેડિંગ સત્રમાં બજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી. સત્ર દરમિયાન, નિફ્ટી 24,002.80 ની ઇન્ટ્રા-ડે ઉચ્ચતમ સપાટીને સ્પર્શ્યો; જોકે, મોડી સાંજ સુધીમાં, વેચાણ દબાણને કારણે, તે 23,484.75 ની ઇન્ટ્રા-ડે નીચી સપાટીએ સરકી ગયો. તેવી જ રીતે, દિવસ દરમિયાન સેન્સેક્સ 76,220.02 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો, પરંતુ અંતિમ કલાકોમાં તીવ્ર વેચવાલીથી, તે 74,589.11 ની ઇન્ટ્રા-ડે નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો.

ઘટાડાના મુખ્ય કારણો

યુએસ-ઈરાન ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચેના સંભવિત કરારો અને શરતો અંગે વૈશ્વિક બજારોમાં મૂંઝવણની સ્થિતિ યથાવત છે. આ અનિશ્ચિતતાએ રોકાણકારોને ડરાવી દીધા, જેના કારણે પ્રોફિટ-બુકિંગમાં વધારો થયો.

નબળી ચોમાસાની આગાહી: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ અનુમાન લગાવ્યું છે કે આ વર્ષે ચોમાસા લાંબા ગાળાની સરેરાશ (LPA)ના 90% રહેશે. આ નબળા ચોમાસાની આગાહીએ કૃષિ ઉત્પાદન અને ફુગાવા અંગે ચિંતા વધારી છે.

દિગ્ગજ સ્ટોક્સમાં વેચાણ: બજારના સૌથી મોટા હેવીવેટ શેર રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં 2.18%થી મોટો ઘટાડો નોંધાયો. વધુમાં, ITC શેર 1.71% ઘટ્યા, જેનાથી બજારની એકંદર ભાવના નબળી પડી.

આઈટી ક્ષેત્ર ટેકો આપ્યો
બજારમાં આ વ્યાપક ઘટાડા વચ્ચે, આઈટી ક્ષેત્ર મજબૂત રહ્યું. યુએસ ટેકનોલોજી બજારોમાં તેજી અને ભારતીય રૂપિયાના નબળા પડવાના કારણે, નિફ્ટી આઈટી ઇન્ડેક્સ 0.60% થી વધુના વધારા સાથે બંધ થયો. નબળા રૂપિયાથી નિકાસલક્ષી આઈટી કંપનીઓના માર્જિનમાં વધારો થવાની ધારણા છે.

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, નિફ્ટી માટે 23,500 સ્તર મહત્વપૂર્ણ છે. જો નિફ્ટી સતત આ સ્તરથી નીચે ટ્રેડ કરે છે, તો આગામી દિવસોમાં બજાર 23,300–23,200 ની રેન્જમાં સરકી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, ઉપર તરફ, 23,750–23,800 ઝોન પ્રથમ મુખ્ય પ્રતિકાર સ્તર તરીકે રહેશે, ત્યારબાદ 24,000 ના સ્તર પર મજબૂત અવરોધ આવશે.

