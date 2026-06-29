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યુ.એસ-ઈરાન તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળાથી શેર માર્કેટમાં નિરાશા, સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં કડાકો

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી અનુક્રમે 372 અને 109 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયા; વૈશ્વિક તણાવ અને રૂપિયો 94.54 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે ગગડવાને કારણે બજારમાં ઘટાડો થયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 5:20 PM IST

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મુંબઈ: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે સોમવારે ભારતીય શેરબજારોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. શરૂઆતનો ફાયદા ગુમાવ્યા પછી, બંને બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો લાલ રંગમાં બંધ થયા, જેના કારણે રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાયો.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીનું પ્રદર્શન
30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 372.10 પોઈન્ટ (0.48%) ઘટીને 76,728.37 પર બંધ થયો. સેશન દરમિયાન એક સમયે, બજાર વધુ ઘટ્યું હતું, સેન્સેક્સ 478.72 પોઈન્ટ (0.62%) ઘટીને 76,621.75 ની નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.

દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી, જેમાં પચાસ શેરનો સમાવેશ થાય છે તેમાં પણ વેચાણ જોવા મળ્યું. નિફ્ટી 109.75 પોઈન્ટ (0.46%) ઘટીને 23,946.25 પર બંધ થયો હતો. ઇન્ડેક્સ 24,000 ની મનોવૈજ્ઞાનિક સપાટીથી નીચે સરકી જવાથી ટેકનિકલી નબળા ટ્રેન્ડના સંકેત મળે છે. શુક્રવારે મોહરમના કારણે શેરબજારો બંધ રહ્યા હતા; તે પહેલાં, ગુરુવારે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી અનુક્રમે 109 પોઈન્ટ અને 34 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે બંધ થયા હતા.

ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સપ્તાહના અંતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે લશ્કરી અથડામણો થઈ હતી. જોકે બંને રાષ્ટ્રો ત્યારબાદ દુશ્મનાવટ બંધ કરવા અને વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવા સંમત થયા હતા - જેનાથી બજારમાં તીવ્ર કડાકો ટાળી શકાયો હતો. આ કરાર ટકવા અંગે શંકાઓએ રોકાણકારોને સાવચેત રહ્યા હતા. આ તણાવ વચ્ચે, વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 1.51% વધીને $73.09 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો, જે ભારત જેવા ક્રૂડ આયાત કરતા રાષ્ટ્ર માટે ચિંતાનો વિષય છે.

મુખ્ય શેરોનું પ્રદર્શન (લૂઝર્સ અને ગેનર્સ)

સેન્સેક્સના શેરોમાં, કોટક મહિન્દ્રા બેંકને સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો, તેના શેરમાં 3.24 ટકાનો ઘટાડો થયો. આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ બેંકના MD અને CEO, અશોક વાસવાની દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે તેઓ તેમના ત્રણ વર્ષના કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા પછી પદ છોડશે. 31 ડિસેમ્બર, 2026 ના રોજ તેમનો કાર્યકાળ પૂરો થયા પછી તેઓ ફરીથી નિમણૂકની માંગ કરશે નહીં.

વધુમાં, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, મારુતિ સુઝુકી, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો), અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (એલ એન્ડ ટી) જેવી મોટી કંપનીઓના શેરમાં પણ નુકસાન થયું. તેનાથી વિપરીત, પ્રતિકૂળ બજાર પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં, આઇશર મોટર્સ, ટ્રેન્ટ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (બીઇએલ) અને એનટીપીસી જેવા શેરોમાં ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો, જે બધા વધારા સાથે બંધ થયા.

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