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શેરબજારમાં તોફાની તેજી, સેન્સેક્સે લગાવી 889 પૉઈન્ટ્સની છલાંગ, નિફ્ટી ફરી 24,250ને પાર

ભારે ખરીદીને કારણે બજારના બંને સૂચકાંકોમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો

ભારે ખરીદીને કારણે બજારના બંને સૂચકાંકોમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો
ભારે ખરીદીને કારણે બજારના બંને સૂચકાંકોમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 5:34 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં બુધવારે જોરદાર તેજી જોવા મળી. રોકાણકારો તરફથી ભારે ખરીદીને કારણે, બંને મુખ્ય સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી - ભારે વધારા સાથે બંધ થયા. ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી, એફએમસીજી અને મેટલ ક્ષેત્રના શેરોમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી, જેના કારણે બજારમાં સકારાત્મક સેન્ટિમેન્ટ પેદા થયું.

ટ્રેડિંગના અંતે, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (બીએસઈ) સેન્સેક્સ 889 પોઈન્ટ (1.16%) વધીને 77654.60 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (એનએસઈ) નિફ્ટી 265 પોઈન્ટ (1.10%) વધીને 24,250 ના આંકને પાર કરીને 24,250.20 પર બંધ થયો. બજારમાં આ અચાનક તેજીથી રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ ફેલાયો છે.

આ શેરોમાં રહી સૌથી વધુ હલચલ

હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને ઇન્ફોસિસના શેરોએ આજે ​​બજારને આગળ વધારવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી, રોકાણકારોના રસને નોંધપાત્ર રીતે આકર્ષિત કર્યો. વધુમાં, ટ્રેન્ટ અને ટાટા સ્ટીલના શેર ટૉપ ગેઈનર્સની યાદીમાં શામેલ રહ્યા.

તેનાથી વિપરીત, કેટલાક મુખ્ય શેરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (M&M), પાવર ગ્રીડ અને NTPC ને વેચાણના દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે તેઓ દિવસના ટૉપ લૂઝર્સ રહ્યા.

સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં ચમક

આ તેજીનો લાભ ફક્ત લાર્જ-કેપ કંપનીઓને નહીં; સ્મૉલ અને મિડકેપની કંપનીઓને પણ થયો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ આજે 0.82% વધીને બંધ થયો. દરમિયાન, નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સે સૌથી પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં 1.48%નો વધારો જોવા મળ્યો.

બજારના નિષ્ણાતોના મતે રોકાણકારોના વિશ્વાસમાં વધારો થવાનું કારણ સ્થાનિક કંપનીઓ તરફથી મજબૂત કમાણી અને IT ક્ષેત્રમાં સતત ખરીદીને આભારી છે. અન્ય એશિયન બજારોમાં ઘટાડા અને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા રહ્યા હોવા છતાં, ભારતીય બજારે આ ચિંતાઓને અવગણી છે.

ટેકનિકલ વિશ્લેષકોના મતે, 24,300–24,400 ની રેન્જ નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ અવરોધ સાબિત થઈ શકે છે. જો ઇન્ડેક્સ આ સ્તરને પાર કરવામાં અને તેનાથી ઉપરની સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં સફળ થાય છે, તો આગામી દિવસોમાં બજાર 24,500 ના સ્તરને સ્પર્શી શકે છે. ટૂંકા ગાળા માટે, બજારનું ભવિષ્ય ખૂબ જ મજબૂત દેખાય છે.

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