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શેરબજારમાં મોટો કડાકો, સેન્સેક્સમાં 1124 પોઈન્ટનું ગાબડું, રોકાણકારોના ધોવાયા લાખો કરોડ

વૈશ્વિક તણાવ અને મોંઘા કાચા તેલના કારણે સેન્સેક્સ 1124 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 360 પોઈન્ટ તૂટીને છ મહિનાના નીચલા સ્તરે બંધ થયા હતા

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 6:55 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનો દિવસ અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યો. વૈશ્વિક સ્તરે વધતા ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલના આસમાને પહોંચેલા ભાવને કારણે સ્થાનિક બજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી હતી. વ્યાપક વેચવાલીના દબાણ હેઠળ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક 'સેન્સેક્સ'માં 1124.02 પોઈન્ટ એટલે કે 1.52 ટકાનો મોટો ઘટાડો નોંધાયો. સેન્સેક્સ 72771.72 પર બંધ થયો હતો. આ તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના 'નિફ્ટી'માં પણ 360.25 પોઈન્ટ એટલે કે 1.56 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો અને તે 22780.25ના સ્તરે બંધ રહ્યો. આ તીવ્ર ઘટાડાને કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાંથી લાખો કરોડ રૂપિયાનું ધોવાણ થયું.

રૂપિયો પણ તૂટ્યો

મજબૂત થતા ડોલર અને મોંઘા ક્રૂડ ઓઈલના દબાણ હેઠળ, ભારતીય રૂપિયો આજે 0.19% નબળો પડ્યો અને પ્રતિ ડોલર 96 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયો.

કેવું રહ્યું આજનું બજાર
કેવું રહ્યું આજનું બજાર (Etv Bharat)

કયા શેરો અને બજારો પ્રભાવિત થયા?

બજારમાં ઘટાડો એટલો વ્યાપક હતો કે લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ એમ તમામ પ્રકારના શેરોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. નિફ્ટીના શેરોમાં ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ (TMPV), પાવર ગ્રીડ અને જિયો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સૌથી વધુ નુકસાન પામનારા શેરો હતા. ભારતીય બજારની સાથે સાથે દક્ષિણ કોરિયા, ચીન અને જાપાન સહિતના અન્ય એશિયાઈ બજારોમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો.

આજે આ શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા
આજે આ શેર સૌથી વધુ તૂટ્યા (Etv Bharat)

બજાર તૂટવા પાછળના મુખ્ય કારણો

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને અમેરિકાનું વલણ: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના શાંતિ પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધા બાદ બજારમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. આ પ્રસ્તાવમાં 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ફરી ખોલવા અને દુશ્મનાવટ ઘટાડવાની વાત કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાક્રમે સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બનવાની આશંકા વધારી દીધી છે.

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો: વૈશ્વિક તણાવના કારણે ઓઈલના પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડવાની આશંકા ઊભી થઈ છે. પરિણામે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 2.2%નો વધારો થયો અને તે પ્રતિ બેરલ 106.06 ડોલર સુધી પહોંચી ગયા. ભારત તેની મોટાભાગની ઓઈલની જરૂરિયાતો આયાત કરે છે; તેથી, ઓઈલના ઊંચા ભાવ ભારતીય અર્થતંત્ર માટે મોટું જોખમ ઊભું કરે છે.

યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો: યુએસના 10 વર્ષીય બેન્ચમાર્ક બોન્ડનું યીલ્ડ વધીને 5.20% થયું છે, જ્યારે 2 વર્ષીય નોટનું યીલ્ડ 4.90% પર પહોંચ્યું છે. જ્યારે યુએસ જેવા સુરક્ષિત બજારોમાં મળતું વળતર આકર્ષક બને છે, ત્યારે વિદેશી રોકાણકારો ભારત જેવા ઉભરતા બજારોમાંથી તેમની મૂડી પાછી ખેંચવાનું વલણ ધરાવે છે.

વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા મોટા પાયે વેચવાલી: ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટર્સે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં ₹17131 કરોડના શેર વેચ્યા છે. ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં તેમણે ₹2.41 લાખ કરોડ જેટલી મોટી રકમના ઇક્વિટી શેર વેચી દીધા છે.

આજે આ શેરના ભાવ વધ્યા
આજે આ શેરના ભાવ વધ્યા (Etv Bharat)

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