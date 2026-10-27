વિદેશી વેચાવલી છતા સ્થાનિક રોકાણકારોએ સંભાળ્યો મોરચો; નજીવા ઘટાડા સાથે બંધ થયું શેરબજાર
કાચા તેલના વધતા ભાવ અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ અંગેની ચિંતાઓને કારણે શેરબજાર સપાટ બંધ રહ્યું; જેમાં નિફ્ટી 22,749 અને સેન્સેક્સ 73,598 પર બંધ થયો.
Published : October 27, 2026 at 5:16 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબરે ભારતીય શેરબજાર ભારે ઉતાર-ચઢાવ બાદ બિલકુલ સપાટ બંધ થયું. કાચા તેલના વધતા ભાવ અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરો પર આગામી નિર્ણયની અપેક્ષાને કારણે રોકાણકારોએ આજે ખૂબ જ સાવધાની રાખી. દિવસભર ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલુ રહી, જેના પરિણામે મુખ્ય સૂચકાંકોમાં નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
ટ્રેડિંગ સત્રના અંતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ મહજ 3.45 પોઈન્ટ (0.02%) ઘટીને 22,749.75ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બીજી તરફ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 8.08 પોઈન્ટ (0.01%) ઘટીને 73,598.67 પર બંધ રહ્યો હતો. જો કે, સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં નોંધપાત્ર મજબૂતી જોવા મળી હતી, જેમાં નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 2.69% ના મજબૂત ઉછાળા સાથે બંધ થયો હતો.
બજાર પર દબાણનું મોટું કારણ
ક્રૂડ ઓઈલ $116ને પાર: પશ્ચિમ એશિયામાં સર્જાયેલી કટોકટીની અસર સપ્લાય પર પડી છે, જેના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ છેલ્લા છ મહિનાની ઊંચી સપાટીએ એટલે કે $116 પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા છે. આ સ્થિતિને કારણે ભારતમાં વધતી જતી મોંઘવારી અને કોર્પોરેટ નફા પર સીધી અસર પડવા અંગે ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે.
યુએસ ફેડનો ડર: વોશિંગ્ટનમાં યોજાનારી યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક (Fed)ની બેઠક પહેલાં રોકાણકારો મોટા સોદા (પોઝિશન્સ) લેવાનું ટાળી રહ્યા છે.
રૂપિયામાં વિક્રમી ઘટાડો: બાહ્ય દબાણોને કારણે, યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો નબળો પડ્યો અને 95.30ના નીચા સ્તરની નજીક બંધ થયો.
સેક્ટરનો હાલ અને મોટા શેર
આજે IT અને ખાનગી બેંકિંગ ક્ષેત્રના શેરોમાં થયેલા ઘટાડાને કારણે બજારને સૌથી વધુ અસર થઈ હતી. 'નિફ્ટી IT' ઇન્ડેક્સમાં 0.81%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જ્યારે ખાનગી બેંક ઇન્ડેક્સ 0.39% ઘટીને બંધ થયો હતો. TCS, ઇન્ફોસિસ, ITC અને સિપ્લા જેવા મોટા શેર આજના ટૉપ લૂઝર્સમાં સામેલ રહ્યા. બીજી તરફ, ફાર્મા, ઓટો અને મીડિયા ક્ષેત્રોમાં જોરદાર ખરીદી જોવા મળી હતી. નિફ્ટી મીડિયામાં 3.58%નો ઉછાળો આવ્યો હતો અને ફાર્મા ઇન્ડેક્સ 1.72% વધ્યો હતો. રોકાણકારોએ ટાટા કન્ઝ્યુમર, ભારતી એરટેલ, બજાજ ઓટો અને ટ્રેન્ટ જેવા શેરોમાં નોંધપાત્ર રસ દાખવ્યો હતો.
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