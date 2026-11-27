સેન્સેક્સમાં 989 પૉઈન્ટ્સનો કડાકો, નિફ્ટી 25,607 પર બંધ, મોટાભાગના શેરો લાલ નિશાનમાં બંધ
ભારતીય શેરમાર્કેટમાં તેજી પર બ્રેક લાગી અને નિફ્ટી-સેન્સેક્સ સહિતના સૂચકાંકોમાં મોટો ઘટાડો થયો
Published : November 27, 2026 at 5:49 PM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે શેરબજારમાં મંદીનું મોજું ફરી વળ્યું હતું, જેના કારણે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. BSE સેન્સેક્સ 989 પોઈન્ટ એટલે કે 1.17% ઘટીને 83,339.26 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન, આ સૂચકાંક 83,334.64ના નીચલા સ્તર સુધી પહોંચ્યો હતો, જે તેના અગાઉના બંધ સ્તર કરતાં 993.95 પોઈન્ટ નીચે હતું.
સેન્સેક્સ 84,093.24ના સ્તરે ખુલ્યો હતો, જ્યારે અગાઉના સત્રમાં તે 84,328.59ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. તેવી જ રીતે, નિફ્ટી 50 (Nifty 50) માં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો; તે 277.30 પોઈન્ટ એટલે કે 1.07% ઘટીને 25,607.20 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. નિફ્ટી 25,839.25 ના સ્તરે ખુલ્યો હતો, જ્યારે અગાઉના સત્રમાં તે 25,884.50 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.
બજારમાં મંદી વચ્ચે, માત્ર 6 શેરો જ ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયા. BELમાં સૌથી વધુ ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે 1.56% વધીને 411.10 ના સ્તરે પહોંચ્યો. ત્યારબાદ ટાઇટન (Titan) 0.95% વધીને 4674.80 પર, ઇન્ડિગો (IndiGo) 0.50% વધીને 5655.00 પર, ટાટા સ્ટીલ (Tata Steel) 0.46% વધીને 164.10 પર, પાવર ગ્રીડ (Power Grid) 0.37% વધીને 268 પર અને ટ્રેન્ટ (Trent) 0.23% વધીને 3270.10 ના સ્તરે બંધ થયા.
બીજી તરફ, મોટાભાગના મુખ્ય શેરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. HCL ટેકમાં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો, જે 2.81% ઘટીને 1423.80 પર બંધ થયો. આ પછી ઇન્ફોસિસ 2.55% ઘટીને 1152 પર, TCS 2.46% ઘટીને 2575 પર, બજાજ ફિનસર્વ 2.17% ઘટીને 1848 પર, ટેક મહિન્દ્રા 2.15% ઘટીને 1815 પર અને એક્સિસ બેંક 2.04% ઘટીને 1380.10 ના સ્તરે બંધ થયા. આ ઉપરાંત, મારુતિ (-1.85%), કોટક બેંક (-1.76%), અદાણી પોર્ટ્સ (-1.57%), બજાજ ફાઇનાન્સ (-1.46%), આઈશર મોટર્સ (-1.45%), અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ (-1.36%), ભારતી એરટેલ (-1.29%), આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક (-1.27%), રિલાયન્સ (-1.21%), એચડીએફસી બેંક (-1.10%), એસબીઆઈ (-1.01%), એમ એન્ડ એમ (-1.00%), આઈટીસી (-0.75%), એલ એન્ડ ટી (-0.72%), એનટીપીસી (-0.69%), સન ફાર્મા (-0.63%), હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર (-0.47%) અને એશિયન પેઇન્ટ્સ (-0.42%) નુકસાન સાથે બંધ થયા હતા.
નિષ્ણાત અભિપ્રાય: બજારમાં ઘટાડા બાદ આવતા અઠવાડિયે શું અપેક્ષા રાખી શકાય?
મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના રિસર્ચ (વેલ્થ મેનેજમેન્ટ) હેડ, સિદ્ધાર્થ ખેમકાના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ અને પ્રોફિટ-બુકિંગ (નફો વસૂલવા માટેની વેચવાલી)ને કારણે નિફ્ટીમાં 1.1%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ ઘટાડા છતાં, મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં 0.1% અને સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં 0.6%નો વધારો નોંધાયો હતો. ખેમકા માને છે કે આવતા અઠવાડિયે ભારતીય શેરબજારમાં ક્રમશઃ સુધારો જોવા મળી શકે છે, કારણ કે બજારના વ્યાપક હિસ્સામાં સહભાગિતા વધી રહી છે અને FIIs (વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો) તથા DIIs (સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો) બંનેએ ફરીથી ખરીદી શરૂ કરી દીધી છે.
વિવિધ ક્ષેત્રોનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું હતું; અગાઉના ચાર સત્રોમાં 8%ના ઉછાળા બાદ નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં 1.9%નો ઘટાડો થયો હતો. તેની સામે, કેમિકલ અને મેટલ બંને ક્ષેત્રોમાં 1.4%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. કેમિકલ ક્ષેત્રમાં, કાચા માલના ખર્ચમાં ઘટાડાને કારણે સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, દીપક નાઈટ્રાઈટ અને PI ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેવા શેરો ખાસ ચર્ચામાં રહ્યા હતા.
ખેમકાએ નોંધ્યું હતું કે આ અઠવાડિયે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં લગભગ ૫%નો વધારો થયો છે અને તે પ્રતિ બેરલ લગભગ 97 ડોલરની સપાટીએ પહોંચી ગયા છે. આ વધારા પાછળ પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી વકરેલા તણાવને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે, જેમાં કુવૈતમાં ડ્રોન હુમલો, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નૌકાદળને લગતી ઘટનાઓ અને હુતી વિદ્રોહીઓ તથા સાઉદી અરેબિયા વચ્ચે ચાલી રહેલો સંઘર્ષ સામેલ છે, જેના કારણે તેલની નિકાસ અંગે ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે.
બીજી બાજુ, 8મો કેન્દ્રીય પગાર પંચ વપરાશમાં નોંધપાત્ર વધારો લાવી શકે છે; અંદાજે રૂ. 2.4 થી 2.8 લાખ કરોડના નાણાકીય ખર્ચ સાથે, તે વપરાશમાં રૂ. 1.6 થી 1.9 લાખ કરોડનો વધારો કરી શકે છે. પેસેન્જર વાહનો, ટુ-વ્હીલર્સ અને FMCG (ઝડપથી વેચાતી ગ્રાહક ચીજવસ્તુઓ) જેવા ક્ષેત્રોને આનાથી લાભ થવાની અપેક્ષા છે. જો પંચની ભલામણો જાન્યુઆરી 2026થી પૂર્વવર્તી અસર સાથે લાગુ કરવામાં આવે, તો બાકી નીકળતી રકમની (arrears) ચૂકવણીને કારણે તેની અસર વધુ વ્યાપક બની શકે છે. ભવિષ્યના દૃષ્ટિકોણ અંગે ખેમકાએ નોંધ્યું હતું કે ભારતની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ મજબૂત છે. સરકારી મૂડી ખર્ચ (capex) અને સ્થાનિક માંગના ટેકાથી, નાણાકીય વર્ષ 2027માં વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ 7.5% અને નાણાકીય વર્ષ 2028માં 7% રહેવાનો અંદાજ છે. જોકે, વધતો ફુગાવો એક મુખ્ય જોખમ છે, જ્યારે FPI (વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો) ના મજબૂત પ્રવાહે રૂપિયા અંગેના બજારના મનોભાવમાં સુધારો કર્યો છે. રોકાણકારોએ ભારતના GDP ડેટા (જે 30 નવેમ્બરે આવનાર છે), અમેરિકાના રોજગારના આંકડા અને 4 ડિસેમ્બરે RBIની નીતિ વિષયક જાહેરાત પર નજર રાખવી જોઈએ.
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