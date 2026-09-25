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સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતોને પગલે શેરબજારમાં રોનક, સેન્સેક્સ 315 પૉઈન્ટ્સ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 23,150ની નજીક

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA) ની બેઠક દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત તબક્કાવાર પરમાણુ કરાર અંગેના અહેવાલોને કારણે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA) ની બેઠક દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત તબક્કાવાર પરમાણુ કરાર અંગેના અહેવાલોને કારણે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA) ની બેઠક દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત તબક્કાવાર પરમાણુ કરાર અંગેના અહેવાલોને કારણે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 5:57 PM IST

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મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોના સકારાત્મક સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાને પગલે શુક્રવારે ભારતીય શેરબજારોમાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી હતી. અગાઉના સત્રમાં નોંધાયેલા તીવ્ર ઘટાડામાંથી બહાર આવીને મુખ્ય સૂચકાંકો ફરી સકારાત્મક સ્થિતિમાં પરત ફર્યા હતા. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA) ની બેઠક દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત તબક્કાવાર પરમાણુ કરાર અંગેના અહેવાલોને કારણે બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો હતો.

BSE સેન્સેક્સ 315 પોઈન્ટ અથવા 0.43 ટકાના વધારા સાથે 73,895 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, NSE નિફ્ટી પણ 77 પોઈન્ટ (0.34 ટકા) ના વધારા સાથે 23,140 પર બંધ થવામાં સફળ રહ્યો હતો. બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પણ મજબૂત ખરીદી જોવા મળી હતી, જેના પરિણામે નિફ્ટી બેન્ક 389 પોઈન્ટ (0.26 ટકા) વધીને 55,752 ની વિક્રમી સપાટીએ બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાથી મોટી રાહત

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થયેલો ઘટાડો છે. છેલ્લા બે સત્રોમાં 7%થી વધુનો ઉછાળો આવ્યા બાદ, આજે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ ઘટીને પ્રતિ બેરલ $105.6 ની આસપાસ સ્થિર થયા હતા. બીજી તરફ, યુએસ ક્રૂડ (વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ) પ્રતિ બેરલ $94 ની નીચે ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. પશ્ચિમ એશિયાથી તેલનો પુરવઠો સામાન્ય થવાની આશાએ ભારતીય બજારને મોટી રાહત આપી છે, કારણ કે ભારત તેની ક્રૂડ ઓઈલની મોટાભાગની જરૂરિયાતો આયાત દ્વારા પૂરી કરે છે.

ક્ષેત્રવાર કામગીરી અને બજારના વ્યાપક વલણો

આજે બજારમાં વ્યાપક તેજીને બદલે પસંદગીયુક્ત ખરીદી જોવા મળી હતી.

  • તેજી વાળા ક્ષેત્રો: નિફ્ટી ઓટો (0.76%), કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ (0.87%) અને રિયલ્ટી (0.70%) ઇન્ડેક્સમાં સૌથી વધુ મજબૂતી જોવા મળી હતી.
  • દબાણ હેઠળના ક્ષેત્રો: IT, મીડિયા, ફાર્મા અને હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું હતું.
  • મિડકેપ અને સ્મોલકેપ: આજે વ્યાપક બજારમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. જ્યાં નિફ્ટી મિડકેપ 100 માં 0.23% નો ઘટાડો થયો હતો, ત્યાં NSE સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.17% ના વધારા સાથે બંધ થયો હતો. નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 માં પણ 0.39% નો વધારો જોવા મળ્યો હતો.

પડકારો અને ચલણની સ્થિતિ

જ્યારે બજારમાં સ્થાનિક મોરચે સુધારો થયો છે, ત્યારે વૈશ્વિક મેક્રોઇકોનોમિક જોખમો યથાવત છે. યુએસ ટ્રેઝરી યીલ્ડ 5 ટકાથી ઉપર રહે છે અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણ ભારતીય બજારો માટે નોંધપાત્ર પડકારો ઉભા કરે છે.

દરમિયાન, ભારતીય રૂપિયા (INR) માં સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન નોંધપાત્ર અસ્થિરતા જોવા મળી. ડોલરમાં મજબૂતી અને સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટને કારણે, રૂપિયો 95.57-95.97 ની રેન્જમાં ટ્રેડ થયો, જે અંતે 95.85 ના સ્તરે લગભગ ફ્લેટ બંધ થયો.

એક્સપર્ટ આઉટલુક

બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે શુક્રવારની રિકવરી મુખ્યત્વે જોખમોના નોંધપાત્ર સુધારાને બદલે લાર્જ-કેપ શેરોમાં પસંદગીયુક્ત મૂલ્ય ખરીદી દ્વારા પ્રેરિત થઈ હતી. લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ પ્રદર્શન વચ્ચેનો તફાવત સૂચવે છે કે રોકાણકારો ખૂબ સાવધ રહે છે અને પસંદગીયુક્ત રીતે મૂડીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં બજાર સ્થિરતા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સ્થિર રહે છે કે નહીં અને વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ ઘટે છે કે નહીં તેના પર નિર્ભર રહેશે.

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