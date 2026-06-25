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છેલ્લા કલાકોમાં વેચવાલીથી શેરબજારમાં પ્રેશર, સેન્સેક્સ 109 પોઈન્ટ્સ અને નિફ્ટી 34 પૉઈન્ટ્સના સામાન્ય વધારા સાથે બંધ

પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે બજારે શરૂઆતી કલાકોમાં મળેલા વધારાને ગુમાવ્યો

પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે બજારે શરૂઆતી કલાકોમાં મળેલા વધારાને ગુમાવ્યો
પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે બજારે શરૂઆતી કલાકોમાં મળેલા વધારાને ગુમાવ્યો (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 5:57 PM IST

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મુંબઈ: ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો. દિવસની મજબૂત શરૂઆત પછી, અંતિમ કલાકોમાં આવેલા તીવ્ર પ્રૉફિટ-બુકિંગે બજારના શરૂઆતના વધારાને મોટાભાગે ખતમ કરી દીધો. આમ છતાં, લોકલ બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ નજીવા વધારા સાથે લીલા નિશાનમાં બંધ થવામાં સફળ રહ્યા, જે રેકોર્ડ સ્તરની નજીક રહ્યા. ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (IT), મેટલ અને ઑઇલ અને ગેસ સેક્ટર્સના શેરમાં ભારે વેચાણથી બજારના સેન્ટિમેટ પર અસર પડી.

ટ્રેડિંગના અંતે, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 109.25 પૉઈન્ટ એટલે કે 0.14 ટકા વધીને 77,100.47 પર સ્થિર થયો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટી 50 પણ 34.35 પોઈન્ટ (0.14 ટકા) વધીને 24,056 પર બંધ થયો. ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન, નિફ્ટીએ 24,200 ના આંકને પાર કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તે ઉચ્ચ સ્તરો ટકાવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

હેવીવેઈટ શેરોએ વધાર્યું દબાણ

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, રોકાણકારોએ આજે ​​લાર્જ-કેપ અને બ્લુ-ચિપ શેરોમાં આક્રમક રીતે પ્રોફિટ બુક કર્યો. નિફ્ટીની કંપનીઓમાં ઘટકોમાં, ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC), પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન અને હિન્દાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સૌથી વધુ નુકસાનમાં રહ્યા. આ મુખ્ય કંપનીઓમાં વેચવાલીએ બ્રોડર માર્કેટ બજારને નીચે લાવવાનું કામ કર્યું.

બ્રોડર માર્કેટમાં વધુ નબળાઈ

બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકોની તુલનામાં, વ્યાપક બજારમાં - ખાસ કરીને મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં આજે ઘટાડો વધુ તીવ્ર હતો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.55 ટકા ઘટીને બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મૉલ-કેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.47 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે રિટેલ રોકાણકારોએ આજે ​​સ્મોલ-અને મિડ-કેપ શેરોમાં સતર્કતા દેખાડી હતી.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

સેક્ટર્સની સ્થિતિ

આજના કારોબારમાં, નિફ્ટી મેટલ, આઇટી અને ઓઇલ એન્ડ ગેસ સૂચકાંકોને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો. તેનાથી વિપરીત, ઑટો મોબાઇલ અને એફએમસીજી જેવા વપરાશ આધારિત ક્ષેત્રોએ બજારને વધુ નીચે જતા અટકાવવામાં મદદ કરી. ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં નરમાઈને કારણે મારુતિ સુઝુકી અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (એમ એન્ડ એમ) ના શેરમાં 4% થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો.

બજારનું ભવિષ્ય

વૈશ્વિક મોરચે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $73 થી નીચે આવી ગયા છે. આ ઘટાડાથી ભારતીય રૂપિયામાં મજબૂતી આવી અને બજારને વધુ ઘટાડાથી બચાવ્યું. જોકે, નિષ્ણાતો માને છે કે નબળા પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1) કોર્પોરેટ કમાણી અને દેશના વિવિધ ભાગોમાં અસમાન ચોમાસા અંગેની ચિંતા આગામી દિવસોમાં બજાર માટે નોંધપાત્ર ચિંતાનો વિષય રહેશે.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

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