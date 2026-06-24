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Share Market Closing : બજારમાં ચારેબાજુ હરિયાળી, સેન્સેક્સ 790 પૉઈન્ટ્સ ઉછળ્યો, નિફ્ટિ 24,000ને પાર

આઈટી અને પ્રાઈવેટ બેન્કિંગ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે માર્કેટમાં તેજી જોવા મળી

આઈટી અને પ્રાઈવેટ બેન્કિંગ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે માર્કેટમાં તેજી જોવા મળી
આઈટી અને પ્રાઈવેટ બેન્કિંગ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે માર્કેટમાં તેજી જોવા મળી (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 5:12 PM IST

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મુંબઈ: બુધવારનો દિવસ ભારતીય શેરબજારો માટે ખાસ્સો રાહતભર્યો રહ્યો. ગત ટ્રેડિંગ સેશનમાં ભારે ઘટાડા બાદ, આજે બજારે શાનદાર કમબેક કર્યું. ચોતરફી ખરીદીથી રોકાણકારોના ચહેરા પર સ્મિત ફરી આવ્યું. ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (IT), રિયલ્ટી અને પ્રાઈવેટ બેંકિંગ શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે, સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી નોંધપાત્ર વધારા સાથે બંધ થયા. આ મજબૂત તેજીમાં NSE નિફ્ટી ફરી એકવાર 24,000ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કરી ગયો.

ટ્રેડિંગના અંતે, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 790.54 પોઈન્ટ (1.04%) વધીને 76,991.22 પર બંધ થયો. જ્યારે, NSE નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ પણ 197.55 પોઈન્ટ (0.83%) વધીને 24,021.65 પર બંધ થયો.

બજારના સેન્ટિમેન્ટ્સ ભારે હકારાત્મક રહ્યા, જે એડવાન્સ-ડિકલાઈન રેશિયોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. સત્ર દરમિયાન કુલ 2,107 શેરોમાં વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે 1,970 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો અને 162 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો. બ્રૉડર બજારમાં, નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.10%નો વધારો થયો હતો, અને સ્મૉલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.4%નો વધારો જોવા મળ્યો હતો.

આ શેરો અને સેક્ટર્સે માર્કેટમાં ભર્યો દમ

આજની બજારમાં તેજીનું નેતૃત્વ IT અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રોએ કર્યું હતું, બંનેમાં 2% નો જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો. વધુમાં, પ્રાઈવેટ બેંક ઈન્ડેક્સ 1.8% વધીને બંધ થયો. નિફ્ટીના ટૉપ ગેઇનર્સની મુખ્ય કંપનીઓમાં ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, ટેક મહિન્દ્રા, ટ્રેન્ટ અને બજાજ ફાઇનાન્સનો સમાવેશ થાય છે.

બીજી તરફ, ઑટો, એનર્જી, મેટલ અને પાવર સેક્ટર્સે આજે ​​દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો અને લાલ નિશાનમાં બંધ થયા. ઘટેલા મુખ્ય શેરોમાં બજાજ ઑટો, NTPC, ONGC, ટાટા સ્ટીલ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો સમાવેશ થાય છે.

રૂપિયામાં સુધારો

શેરબજારની આ તેજી વચ્ચે, ભારતીય રૂપિયો પણ યુએસ ડોલર સામે મજબૂત બન્યો. ફોરેક્સ માર્કેટમાં, સ્થાનિક ચલણ 94.73 ના અગાઉના બંધની તુલનામાં 8 પૈસા વધીને 94.65 પ્રતિ ડોલર પર બંધ થયું. નિષ્ણાતોના મતે, ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં થોડી નરમાઈ અને વિદેશી રોકાણકારોમાં પૉઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટને કારણે રૂપિયાને આ ટેકો મળ્યો. બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે જો નિફ્ટી 24,000 ની ઉપર ટકી રહે, તો તે આગામી દિવસોમાં નવી તેજીનો માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.

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