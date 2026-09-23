ETV Bharat / business

શેરબજારમાં હરિયાળી પાછી આવી, સેન્સેક્સ 299 પૉઈન્ટ્સના વધારા સાથે બંધ

ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં સ્થિરતા અને ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી વાતચીત થવાની આશાએ રોકાણકારોના ઉત્સાહમાં વધારો

ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં સ્થિરતા અને ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી વાતચીત થવાની આશાએ રોકાણકારોના ઉત્સાહમાં વધારો
ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં સ્થિરતા અને ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે ફરી વાતચીત થવાની આશાએ રોકાણકારોના ઉત્સાહમાં વધારો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલો ઘટાડો આખરે બુધવારે અટકી ગયો. વૈશ્વિક ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં સ્થિરતા અને અમેરિકા તથા ઈરાન વચ્ચે ફરીથી વાતચીત થવાની આશાને કારણે સ્થાનિક રોકાણકારોનો ઉત્સાહ વધ્યો હતો. પરિણામે, બંને મુખ્ય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો નોંધપાત્ર વધારા સાથે બંધ થયા.

કારોબારના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 299.17 પોઈન્ટ એટલે કે 0.4 ટકાના વધારા સાથે 74,828.25 પર બંધ થયો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 50 પણ 117.80 પોઈન્ટ એટલે કે 0.5 ટકાના વધારા સાથે 23,446.80 પર બંધ થયો.

મેટલ અને ફાઇનાન્શિયલ શેરોમાં જોરદાર ખરીદી

બુધવારના સુધારા પાછળ મુખ્યત્વે મેટલ, બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ ક્ષેત્રના શેરોનો ફાળો હતો. વૈશ્વિક કોમોડિટીના ભાવમાં થયેલા સુધારાને પગલે નિફ્ટી મેટલ ઈન્ડેક્સ 5 ટકાથી વધુ વધીને સૌથી આગળ રહ્યો. ટાટા સ્ટીલ, હિન્ડાલ્કો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અને બજાજ ફાઈનાન્સ જેવા મુખ્ય શેરોમાં ભારે ખરીદી જોવા મળી હતી, જેનાથી બજારને તેના સ્તર જાળવી રાખવામાં મદદ મળી. આ ઉપરાંત, FMCG અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રોમાં પણ નોંધપાત્ર ખરીદી જોવા મળી હતી.

તેની સામે, IT સેક્ટરમાં વેચવાલીનું દબાણ ચાલુ રહ્યું હતું. TCS, Infosys અને HCL Tech જેવા મુખ્ય શેરોમાં થયેલા ઘટાડાને કારણે, Nifty IT ઇન્ડેક્સ દિવસ દરમિયાન સૌથી નબળું પ્રદર્શન કરનાર સેક્ટર બની રહ્યું.

નિફ્ટી માટે ટેકનિકલ આઉટલુક

બજારના વિશ્લેષકો અને ટેકનિકલ નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટી માટે આગળનો રસ્તો મહત્વપૂર્ણ છે:

રેઝિસ્ટન્સ ઝોન: ઉપરની તરફ, 23,450–23,500ની રેન્જ નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક અવરોધ તરીકે કામ કરશે. જો ઇન્ડેક્સ 23,500ની ઉપર ટકી રહેવામાં સફળ થાય, તો તેજી (રેલી) 23,600ના સ્તર સુધી લંબાઈ શકે છે.

સપોર્ટ ઝોન: ઘટાડાની સ્થિતિમાં, 23,300નું સ્તર નિફ્ટી માટે પ્રથમ મજબૂત સપોર્ટ વિસ્તાર તરીકે કામ કરશે. ત્યારબાદનો અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ 23,200 પર છે. મોમેન્ટમ ઈન્ડિકેટર્સ સૂચવે છે કે બજારમાં વેચવાલીનું દબાણ ધીમે ધીમે હળવું થઈ રહ્યું છે.

વૈશ્વિક સંકેતોનો ટેકો

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ક્રૂડ ઑઈલના ભાવ બેરલ દીઠ $100ની આસપાસ સ્થિર થવાથી, ભારત જેવા તેલની આયાત કરતા દેશ માટે ફુગાવા અને ચાલુ ખાતાની ખાધ (current account deficit) અંગેની ચિંતાઓ કંઈક અંશે હળવી થઈ છે. આ સકારાત્મક મેક્રો-આર્થિક વાતાવરણથી પ્રોત્સાહિત થઈને, અન્ય એશિયન બજારોના વલણને અનુસરીને ભારતીય બજારોમાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી હતી. વ્યાપક બજારમાં પણ રોકાણકારોનો રસ જોવા મળ્યો હતો, જેમાં નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.7% અને નિફ્ટી સ્મૉલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.89%નો વધારો નોંધાયો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SHARE MARKET CLOSING 23 SEPT
શેરબજાર અપડેટ
નિફ્ટી સેન્સેક્સ
NSE BSE UPDATE
શેરબજાર અપડેટ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.