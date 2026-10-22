ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ભડકો થતા રોકાણકારોમાં ભય; સેન્સેક્સ 460 પૉઈન્ટ્સ તૂટીને બંધ થયો
શેર બજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે ઘટાડો જોવા મળ્યો, નિફ્ટીમાં 123 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો
Published : October 22, 2026 at 6:17 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં આજે સતત ત્રીજા દિવસે મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો. ક્રૂડ ઑઈલના વધતા ભાવ અને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે રોકાણકારોમાં ભારે ચિંતાનું વાતાવરણ સર્જાયું છે, જેના પરિણામે બજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં મોટો ઘટાડો
આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક સેન્સેક્સ 460.30 પોઈન્ટ ઘટીને 73,249.39 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 123.70 પોઈન્ટ ઘટીને 22,700 ના મહત્વના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરની નીચે સરકી ગયો હતો અને 22,687.65 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. આજે બજારમાં વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી હતી; 16 મુખ્ય સેક્ટર્સમાંથી 15 ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા, જેમાં મીડિયા, FMCG અને IT ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાયો હતો.
બજારમાં ઘટાડો કેમ આવ્યો? 3 મુખ્ય કારણો સમજો
- ક્રૂડ ઓઈલનો ફટકો: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $૧૧૧.૮૨ને વટાવી ગયા છે. ભારત તેની તેલની જરૂરિયાતોના ૮૦%થી વધુ હિસ્સો આયાત કરે છે, જેના કારણે દેશમાં ફુગાવો વધવાનું જોખમ ઊભું થયું છે.
- ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ: મધ્ય પૂર્વમાં વધી રહેલા સંઘર્ષે વિશ્વભરના રોકાણકારોને સતર્ક કરી દીધા છે, જેના પરિણામે તેઓ ઇક્વિટી માર્કેટમાંથી પોતાનું રોકાણ પાછું ખેંચી રહ્યા છે.
- કોર્પોરેટ માર્જિન પર દબાણ: તેલના ઊંચા ભાવને કારણે કંપનીઓનો સંચાલન ખર્ચ (ઓપરેશનલ કોસ્ટ) વધશે, જેની સીધી અસર તેમના નફા પર પડવાની શક્યતા છે.
કયા શેર વધ્યા અને કયા ઘટ્યા?
બજારમાં મંદી છતાં, કેટલાક મુખ્ય શેરોએ પોતાનો આધાર જાળવી રાખ્યો. નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં, બજાજ ફાઇનાન્સ, સિપ્લા, ICICI બેંક, L&T અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBIN) આજે સૌથી વધુ વધ્યા. તેનાથી વિપરીત, નેસ્લે ઇન્ડિયા, ટેક મહિન્દ્રા, ટ્રેન્ટ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, રિલાયન્સ અને TCS જેવી કંપનીઓના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેના કારણે દિવસનો અંત સૌથી વધુ ઘટ્યો.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય: રોકાણકારોએ હવે શું કરવું જોઈએ?
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, આ ફક્ત પ્રોફિટ-બુકિંગ નથી; ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ ભારતીય અર્થતંત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર ઉભો કરી રહ્યા છે. આવા વાતાવરણમાં, ગભરાવાને બદલે, રોકાણકારોએ ગુણવત્તાયુક્ત કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ - જેમની પાસે મજબૂત બેલેન્સ શીટ, સ્વસ્થ રોકડ પ્રવાહ અને ઓછું દેવું છે - જે આ મુશ્કેલ તબક્કાને સરળતાથી પાર કરવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.
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