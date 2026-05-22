શેરબજારમાં રોનક, સેન્સેક્સ 231 પૉઈન્ટના સુધારા સાથે 75,415 પર બંધ
અનિશ્ચિતતાઓની વચ્ચે માર્કેટમાં તેજી, ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત થયો
Published : May 22, 2026 at 5:06 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર સપ્તાહના અંતિમ ટ્રેડિંગ દિવસનો અંત સકારાત્મક રહ્યો. વિદેશી વિનિમય બજારમાં યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયામાં નોંધપાત્ર મજબૂતાઈ અને બેંકિંગ અને ફાયનાન્શિયલ સર્વિસિસના શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે, સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ સફળતાપૂર્વક વધારો નોંધાવ્યો. વૈશ્વિક મેક્રો ઇકોનૉમિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે, ચલણ બજારમાં જોવા મળેલી રિકવરીથી સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને નોંધપાત્ર વેગ મળ્યો.
બજારના મુખ્ય આંકડા
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક, સેન્સેક્સ, 231.99 પોઈન્ટ એટલે કે 0.31 ટકાના વધારા સાથે 75,415.35 પર સ્થિર થયો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) ફ્લેગશિપ સૂચકાંક, નિફ્ટી-50, 64.60 પોઈન્ટ એટલે કે 0.27 ટકાના વધારા સાથે 23,719.30 પર બંધ થયો. જોકે, અન્ય વ્યાપક બજાર સૂચકાંકોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું; પ્રોફિટ-બુકિંગને કારણે નિફ્ટી મિડકેપ 0.14 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 0.15 ટકા ઘટીને બંધ થયો.
કરન્સી માર્કેટમાં રૂપિયાની શાનદાર રિકવરી
આજે વિદેશી વિનિમય બજારમાં રૂપિયાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન, ભારતીય રૂપિયો ડોલર સામે 51 પૈસાનો નોંધપાત્ર ઉછાળો નોંધાવ્યો, જે 95.69 ની ઊંચ્ચતમ સપાટીને સ્પર્શ્યો. જોકે, સત્રના અંતિમ કલાકોમાં, આયાતકારો તરફથી ડોલરની માંગમાં વધારો થવાને કારણે રૂપિયામાં શરૂઆતના કેટલાક ફાયદાઓ ઘટ્યા, જે આખરે ડોલર દીઠ 96.20 ના સ્તરે બંધ થયા. ચલણ બજારમાં આ રિકવરીથી વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) તરફથી વેચાણ દબાણ અંગેની ચિંતાઓ દૂર કરવામાં મદદ મળી.
સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન અને ટૉપ ગેઈનર્સ-લૂઝર્સ
સેક્ટર વાઈઝ જોઈએ તો, ફાયનાન્શિયલ કાઉન્ટરોએ આજના સત્ર દરમિયાન બજારમાં તેજીનું નેતૃત્વ કર્યું. નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક, નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ અને નિફ્ટી બેંક સૂચકાંકોમાં સૌથી નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. ટૉપ ગેઈનર્સમાં, ટ્રેન્ટ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને એક્સિસ બેંક મુખ્ય પ્રદર્શનકર્તા તરીકે બહાર આવ્યા. તેનાથી વિપરીત, આજે ડિફેન્સ સેક્ટરમાં વેચાણ દબાણનું પ્રભુત્વ રહ્યું, જેના પરિણામે નિફ્ટી ફાર્મા, નિફ્ટી હેલ્થકેર અને નિફ્ટી મીડિયા સૂચકાંકો લાલ રંગમાં બંધ થયા.
ટેકનિકલ લેવલ અને નિષ્ણાતોના મંતવ્યો
ટૂંકા ગાળાના ચાર્ટ મુજબ, 23,600 સ્તર નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કામ કરે છે. જો ઇન્ડેક્સ તેનાથી નીચે સરકે તો તે 23,400 પર મજબૂત સપોર્ટ બેઝ તરફ આગળ વધી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, બજારમાં નવી ઉપરની તેજી ત્યારે જ શરૂ થશે જ્યારે નિફ્ટી 23,800 ના પ્રતિકાર સ્તરને ઉપર તરફ તોડી નાખશે. બજાર નિષ્ણાતોના મતે, બજાર હાલમાં 'બાય-ઓન-ડિપ્સ' અને 'સેલ-ઓન-રેલી' ના ચક્રમાં ફસાયેલું છે. ટકાઉ તેજી માટે, વૈશ્વિક સ્થિરતા અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો જરૂરી છે, કારણ કે કોર્પોરેટ્સ હવે સંભવિત નબળા પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1 FY27) પરિણામો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે.
